MIAMI, Estados Unidos. – Autoridades de La Habana ordenaron ayer el desalojo de varios pobladores de un asentamiento ilegal ubicado en el municipio del Cotorro, al sureste de la capital.

El hecho fue reportado en rede sociales por el usuario Humberto Doval, quien recordó que los sucesos ocurren en medio de la pandemia de coronavirus que afecta a la Isla.

“Señores, una pregunta: ¿desalojo en Cuba en plena pandemia? Será posible tal crimen (…) sencillo, desde mi punto de vista están firmando su sentencia de muerte”, escribió el joven, quien también publicó varios videos que muestran momentos del desalojo.

Se trata de una comunidad donde habitan más de 1 000 ciudadanos, quienes levantaron sus casas donde antes estaba el patio de la planta de la Empresa Siderúrgica Antillana de Acero.

Muchos usuarios denunciaron el hecho, cuestionando la necesidad del desalojo en plena pandemia, un hecho que podría dejar a los afectados en situación de vulnerabilidad frente a la COVID-19.

Otros, sin embargo, sí vieron con buenos ojos la expulsión.

“Esa gente vino hoy gratis a crear problemas y son orientales. A una amiga mía le violaron su hija y le pegaron el SIDA a pleno día y fue uno de ellos (…) estoy de acuerdo que saquen a todos los delincuentes conflictivos que lo que vienen es a molestar a los inocentes”, escribió en Facebook un usuario identificado como Rolando Rodríguez.

En La Habana son comunes los desalojos de personas debido a la gran cantidad de población flotante, radicada, fundamentalmente, en municipios de la periferia.

En febrero del presente año, miembros de la Dirección de Vivienda Municipal de Playa en combinación con agentes de la policía, desalojaron por la fuerza en la barriada de Santa Fe a la ciudadana Odeimis Chirino Cabrera y a su familia.

“Llegaron a las cinco de la mañana, brincaron el muro, dándole patadas a la puerta y gritándome que tenía que salir. Yo les expliqué que tenía que vestirme y no me dejaron. Siguieron dándole patadas a la puerta hasta que mi esposo abrió y entraron todos. Me empujaron, aquí en el brazo tengo los morados de los empujones que me dieron”, contó Cabrera a CubaNet.

La vivienda de la mujer había sido confiscada en 2017 por el presunto delito de tráfico de marihuana, razón por la cual fue sancionado el mayor de sus hijos.