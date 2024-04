SAN LUIS POTOSÍ,México.- A 12 días de iniciado abril, vecinos que obtienen su ración de comida en una bodega del municipio Playa, en La Habana, ha protestado por la falta de arroz el mes en curso y por la mala calidad del que recibieron el mes anterior.

En dos videos compartidos con CubaNet por una colaboradora que optó por el anonimato por temor a represalias, se observa a los vecinos que compran en la bodega de novena y 110, en Playa, reclamar a la trabajadora del establecimiento por la demora en la distribución del arroz correspondiente a abril.

De acuerdo con la fuente, en esa zona aún no cuentan con arroz a pesar de que cerca, en el reparto Siboney, ya lo entregaron. “Aquí parece que somos del bajo mundo, yo no sé”, dijo la colaboradora, quien apuntó que tampoco han recibido la leche para los niños. “¡Aquí no hay arroz!”, grita la dependienta dentro del quiosco, rodeada de cubanos.

Entre los reclamos que las personas hicieron a la bodeguera se escucha a una quejarse por la deficiente calidad de los granos del mes pasado, que estaban todos triturados y sucios.

“Parecía que lo habían recogido del piso, partido, sucio, igual que el chícharo”, dijo la fuente. Actualmente, según apuntó, están casi a mitad de mes “y la gente no tiene nada que comer”.

La ineficaz gestión gubernamental, que afecta la capacidad productiva del país, ha traído consigo una reducción significativa de la producción de arroz, que debe ser importado desde otros país.

Aunque a inicios de abril La Habana recibió un donativo de 68 toneladas de arroz procedente de China, no todos han podido deglutir el grano.

Una nota replicada por los medios oficialistas, indicó que la entrega marcaría el inicio de una serie de seis envíos programados para completar, durante el transcurso del mes, un total de 408 toneladas del cereal.

Además, se espera para el año 2024 un donativo adicional de 20.000 toneladas de arroz, que llegará por vía marítima junto con otros productos.

La crisis alimentaria en Cuba no parece tener un final cercano. En octubre de 2023, el país recibió 1.200 toneladas de arroz de Vietnam, pero en diciembre el Ministerio de Comercio Interior anunció que varias provincias se quedarían sin el arroz normado.

Las autoridades justificaron este retraso alegando problemas climáticos, como la caída del nivel del agua en el canal de Panamá, que habría afectado la llegada de barcos con miles de toneladas de arroz.

