LA HABANA, Cuba.- “El Palenque parece que no está en el mapa para nuestro gobierno, porque aquí nunca resuelven nada”, así define Ernesto León Cruz la inoperancia de las autoridades para resolver el salidero de aguas albañales que afecta su vivienda hace más de seis meses.

Ernesto, quien reside en avenida 69 entre 144 y 148, en la barriada del Palenque, municipio La Lisa, explicó a CubaNet que la situación es conocida por todas las instituciones municipales, sin embargo, las mismas no han hecho nada para resolver el problema, a pesar del riesgo infeccioso por brote de enfermedades como el dengue y el chikungunya.

“Nadie me da una explicación, ni una solución para mi problema. La fosa está vertiendo aguas albañales dentro de mi casa, y cuando llueve se mete todo el excremento para dentro. Ya mi nieta pequeña estuvo ingresada en el hospital producto a eso, pero eso no le interesa a nadie, entonces, después que sucede lo peor es que te quieren solucionar el problema. ¿Por qué hay que esperar siempre que suceda lo peor para resolver los problemas del pueblo?, preguntó.

Los reclamos de Ernesto han llegado hasta la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología del país, pero los mismos han hecho caso omiso a pesar de lo delicada que resulta la situación.

“Nadie hace nada, ya no sé a dónde voy a ir. Tú sabes lo que es que no me puedo ni sentar a comer en el comedor de mi propia casa por causa de la peste que hay, y mucho menos sentarme en el portal, la peste es insoportable. Todas las instituciones saben sobre esto, incluso la delegada me planteó que no está en sus posibilidades resolverlo, porque nadie le hace caso”.

Ernesto denuncia además que trabajadores de la Empresa de Saneamiento de la Habana le han pedido entre 30 y 40 CUC para resolverle su situación con las aguas albañales, pero advierte que no cuenta con el dinero para esto, porque lo que gana trabajando apenas le alcanza para adquirir alimentos, asegura.

“Se me han acercado y me han pedido entre treinta y cuarenta dólares para resolverme la situación, imagínese usted, yo soy un simple trabajador y lo que gano no me alcanza ni para la comida, cómo lo pago, y necesito resolver esta situación”, denunció.

Por su parte, Caridad Hernández, vecina de la zona, destaca que hace varios años la comunidad se encuentra afectada por el problema del salidero de aguas albañales producido por tupición en las tuberías, pero alega que nunca las autoridades han dado una verdadera solución al problema.

“No te puedo decir exactamente cuántos años hace que ese río de excrementos corre por el barrio, pero sí te puedo decir que hace muchísimos años que esto nos afecta, que incluso en algún momento hubo hasta cólera en esta zona, y casi muere un niño, pero a pesar de ello no han hecho nada real para resolver el problema”.