MIAMI, Estados Unidos. — Cada 21 de septiembre se celebra el día del rock progresivo. Aunque no se especifica por qué el homenaje recayó en esta fecha y no otra, lo cierto es que se trata de una jornada dedicada a reconocer la larga y magnífica historia de este subgénero del rock, cuyos orígenes se remontan hasta finales de la década de 1960 y los primeros años setenta.

El rock progresivo se desarrolló a partir del rock psicodélico y como consecuencia del interés, por parte de varios músicos, de resaltar el aspecto creativo y artístico del género. Se hizo popular primero en Reino Unido y de ahí se extendió al resto de Europa, Estados Unidos, México y Sudamérica.

Como subgénero se caracteriza por incorporar una sofisticada instrumentación de raíz clásica e influenciada por el jazz, que lo colocaron en un nivel mucho más intelectualizado, demostrando que las posibilidades del rock iban mucho más allá del beat y los riffs. Se ganó el respeto de la crítica y conectó con importantes movimientos sociales y pacifistas de la época.

Tras la estela de Pink Floyd —fundado en 1965— surgieron bandas que, en su momento, fueron consideradas pioneras, para luego convertirse en leyendas de talla universal. Tales son los casos de King Crimson, Supertramp, Electric Light Orchestra y Emerson Lake & Palmer, entre otras.

En los años siguientes, el mapa del rock progresivo se fue expandiendo por todo el orbe, y Cuba se hizo presente con una banda de lujo: Anima Mundi, fundada en 1996 por el cantante y guitarrista Roberto Díaz. A pesar de ser una de las mejores de su tipo en Hispanoamérica, ha tenido muy poca difusión en la isla, pues la política cultural de la Revolución ha sido históricamente hostil hacia el rock.

Con todo, la agrupación logró darse a conocer en Europa, Asia, Brasil y parte de Norteamérica, gracias a un repertorio original y bilingüe que abarca new age, música celta y rock sinfónico, con un amplio horizonte experimental.

En casi treinta años de carrera Anima Mundi ha grabado seis discos: Septentrión (2002), Jagannath Orbit (2008), The Way (2010), The Lamplighter (2013), I, Me, Myself (2016) e Insomnia (2018).