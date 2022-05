MADRID, España.- La escritora y disidente cubana Zoé Valdés está de cumpleaños este 2 de mayo.

Valdés, que nació en 1959, año del triunfo de la Revolución Cubana, se ha referido a su generación como “un producto del odio”.

“El odio que tengo es producto de la enseñanza que me tocó en las escuelas de Cuba, hubiera o no querido, porque mi madre, mi abuela y mi tía trataron de que no me perforara esa enseñanza”, ha dicho la escritora radicada en Francia.

Antes de exiliarse, durante sus años en Cuba Valdés estudió en el Pedagógico Superior Enrique José Varona y luego comenzó la carrera de Filología hispánica en la Universidad de La Habana.

Trabajó como guionista de cine y fue subdirectora de la revista Cine Cubano. Además se desempeñó como documentalista cultural en la delegación de Cuba ante la Unesco.

En 1994 se fue definitivamente del país, y desde el exilio se ha mantenido denunciando la violación de los Derechos Humanos en la Isla.

En marzo pasado denunció ante el Parlamento Europeo el silencio de la comunidad internacional ante la represión del Gobierno cubano contra el pueblo.

“Basta de sanciones suaves y de palabras dulces, mientras los negocios con la tiranía continúan. Necesitamos acciones concretas que se traduzcan en cambios”, exigió Valdés.

La autora de Sangre Azul, Lobas de mar y El todo cotidiano, ha recibido numerosos premios en reconocimiento a su obra.

Entre ellos se encuentran el Premio Jaén de novela, ganado con La casa del placer y el Premio de narrativa Carlos Victoria, entregado por la editorial El Ateje, en Miami, a figuras residentes fuera de Cuba y que mantengan una condición de exiliados.

Valdés colabora con numerosas publicaciones como las españolas El País y El Mundo, y las francesas Le Monde y Le Nouvel Observateur.

Actualmente trabaja en un volumen que da continuidad a La ficción Fidel y Pájaro lindo de la madrugá; un proceso de creación en el que está “poniendo mucho ímpetu”.

En recientes declaraciones a CubaNet, Zoé Valdés señaló que nunca dejaba de escribir, porque su “refugio más profundo en el exilio es el aprendizaje y la escritura”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.