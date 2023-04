MADRID, España.- La reconocida cantante estadounidense Gloria Gaynor pidió la libertad del pueblo cubano y elogió el documental Patria y Vida: El poder de la música, dirigido por la actriz y cantante española Beatriz Luengo e inspirado en la canción devenida himno de los cubanos.

“He visto su documental Patria y Vida. Revela un problema realmente serio”, dijo Gloria Gaynor en un mensaje enviado a Luengo y a Yotuel Romero.

Refiriéndose a la censura en Cuba, especialmente a la padecida por quienes intervinieron en el tema ganador de dos premios Grammy Latino, expresó: “No puedo imaginarme, como cantante y americana, que alguien no pueda cantar lo que sale de su corazón, mientras que no haga daño o incite al daño”.

“La opresión de una libertad de expresión que no hiere a nadie no está bien. ¡Es tremendo! Y va en contra de la naturaleza de cualquier persona capaz de expresa amor”, dijo la intérprete de “I will survive”, uno de los grandes temas de la historia de la música.

“Esto (la represión) necesita parar”, agregó Gaynor, y pidió a Dios que los cubanos “triunfen en su esfuerzo honorable y necesario”.

“Libertad para todos los cubanos”, concluyó su mensaje, compartido en redes sociales por Yotuel Romero.

Gloria Gaynor estuvo entre las personalidades que asistieron a la premier del documental Patria y Vida: El poder de la música, en marzo pasado, durante el Festival de Cine de Miami.

Patria y Vida: El poder de la música

El documental hace una reflexión íntima sobre el origen del tema “Patria y Vida” a partir de la historia personal de Yotuel, uno de sus intérpretes y compositores.

Además, resume de modo muy emotivo la historia y los vínculos que hicieron de la icónica canción el himno de la rebeldía nacional contra el castrismo desde el 11 de julio de 2021.

Tras el estreno mundial de la producción audiovisual, Beatriz Luengo declaró: “Hay mucho corazón aquí y sobre todo hay una pretensión muy grande: que el pueblo de Cuba que salió a la calle el 11 de julio y solamente pudo ver la parte negativa de esta historia, les pegaron, le metieron preso, puedan ver que con un día que salieron a la calle consiguieron todo esto, que el mundo entero los mirara, que el mundo entero hablara de Cuba”.