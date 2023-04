CDMX, México. — “Cuba Primero” es el título de la nueva canción interpretada por La Diosa junto a Lenier Mesa, que será estrenada el próximo domingo 16 de abril.

Desde sus redes sociales, los cantantes han revelado algunos fragmentos del audiovisual. En las imágenes, además de los intérpretes, aparecen activistas, artistas y exprisioneros políticos cubanos vestidos de blanco, corriendo por la playa y por momentos con la ropa ensangrentada.

El audiovisual, dirigido por Armando Labrador, quien también escribió la canción, recrea diferentes momentos que marcaron la historia nacional como la Operación Peter Pan, la represión, los presos políticos, el hundimiento del Remolcador 13 de marzo y las vidas perdidas en el mar que separa a la isla de la Florida.

“No esperes más”: el mensaje de “Cuba Primero”

Hasta el momento no se ha publicado la letra del tema, sin embargo CubaNet estuvo presente durante la filmación del video y entrevistó a varios de los implicados. ¿Qué dice “Cuba Primero”?

“Es una oportunidad para defender nuestra tierra y defender a nuestra gente”, comentó en exclusiva Lenier Mesa, quien por primera vez une su voz a la de La Diosa.

“El mensaje de la canción está dedicado a todas las personas que no han hablado, que no han denunciado la represión y todo lo malo que pasa en nuestro país”. El tema hace un llamado específicamente a los artistas y líderes de opinión a que no que esperen más y les pregunta: “¿Vas a seguir callado, artista, tú que tienes voz?”

“Cuba necesita un cambio urgente, ya llevan muchos años ahí. Yo no he pasado por eso pero me pongo en el lugar de todos los que han sufrido represión”, comenta Lenier sobre los motivos por los que se sumó a la iniciativa.

Entre los cubanos invitados a participar en el audiovisual estuvieron los exprisioneros políticos Jorge Luis García Pérez, conocido como “Antúnez”, Esteban Rodríguez y Thais Mailén Franco. También estuvieron Ramón Saúl Sánchez, Presidente del Movimiento Democracia, el humorista Andy Vázquez y Kiele Cabrera, la joven que se lanzó en 2021 al estadio de West Palm Beach durante un partido del Torneo Preolímpico de las Américas.

“Iniciativas como estas son necesarias porque contribuyen al rescate de la memoria. El régimen se enfrasca en borrar la memoria pero con estos proyectos ayudamos a informar a las nuevas generaciones y a involucrarlas”, comentó Antúnez.

El exprisionero, que pasó 17 años encarcelado en Cuba, dijo sentirse emocionado por ver a los jóvenes en el exilio.

“Muchos de los que están hoy aquí eran niños o no habían nacido cuando los más viejos estábamos presos en Cuba. Esto no es una cuestión de relevo, sino de continuidad, para que siga siendo Cuba lo primero”.

El estreno de la canción y su videoclip será este domingo, a las 18 horas, a través del canal de YouTube Cántalo TV. La antesala del evento será la primera “alfombra roja en homenaje a la oposición cubana”.