MADRID, España.- El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, cumplió 54 años el pasado lunes 29 de julio en la prisión de máxima seguridad Mar Verde, sin poder ver a su familia. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega Tamayo, no ha tenido contacto visual con él desde abril y denuncia que el régimen cubano se niega a permitir visitas familiares, pro lo que exige una prueba de vida para su esposo.

En un audio compartido a CiberCuba, Ortega Tamayo relató cómo el lunes se presentó en la cárcel de Mar Verde junto a sus hijos, Fátima Victoria y Daniel José, con la esperanza de felicitar a Ferrer en su cumpleaños. “Desafortunadamente, una vez más fue negado ese derecho”, expresó. En abril, las autoridades solo permitieron un encuentro de dos minutos y, desde entonces, nadie ha podido ver a Ferrer.

Ortega Tamayo denunció que el lunes los guardias solo aceptaron el almuerzo y el dulce que llevaron para Ferrer. “La dictadura asesina Castro-Canel-comunista se mantiene empeñándose, a través de las autoridades penitenciarias y de la mal llamada Seguridad del Estado, para desaparecer a mi esposo, seguir matándolo lentamente y enterrándole en vida”, afirmó Ortega Tamayo.

Desde agosto de 2021, Ferrer ha estado confinado en una celda de castigo, aislado de otros presos, bajo condiciones inhumanas y siendo víctima de maltratos, violencia y torturas físicas y psicológicas, denuncia su esposa. En prisión, la calidad de los alimentos es pésima, el agua no es potable y no recibe la atención médica necesaria, a pesar de sus problemas de salud.

Ortega Tamayo también reveló que hace un año y cuatro meses que no le permiten a Ferrer hacer una llamada telefónica ni ver a sus hijos. “La última vez que lo vio nuestro pequeño Daniel José fue el 22 de junio de 2023, luego de tres meses y bajo desaparición forzada”, explicó, refiriéndose a las denuncias de Laura Jusino, una emigrada cubana con contactos en la prisión que aseguró que Ferrer estaba en manos de “sicarios” y que su paradero era un “secreto de Estado”.

“Raúl Castro y Díaz-Canel son los máximos responsables de la integridad física y psicológica de José Daniel Ferrer”, declaró Nelva Ortega, destacando el temor del régimen a un hombre “inocente, gran patriota, hijo, padre, hermano, esposo, amigo, líder valiente, determinado y abnegado”. Y explica el dolor que le causa cada vez que le niegan a su hijo ver a su padre.

En el mensaje Ortega Tamayo le envía ánimos y fuerza, deseando que mejore su salud. “Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida sino también la restitución de sus derechos carcelarios y humanos, y sobre todo, su libertad inmediata e incondicional”, indica. No sin antes pedir no sólo la libertad de Ferrer, sino también la de todos los presos políticos cubanos.

José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 (11J), en Santiago de Cuba, mientras pretendía integrarse a una de las protestas masivas que ocurrieron ese día. Desde que fue encarcelado, lo mantienen en una celda de castigo “bajo condiciones inhumanas, crueles y degradantes, siendo víctima de maltrato y violencia física y psicológica”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.