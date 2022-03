MIAMI, Estados Unidos. – El Senado de Estados Unidos confirmó a la cubanoamericana Julieta Valls Noyes como la nueva subsecretaria de Estado adjunta para Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado.

“Solo en Estados Unidos una hija de refugiados podría convertirse en subsecretaria de Estado a cargo de la política de refugiados. Me permito algunas lágrimas silenciosas de gratitud, pero luego me arremango y me pongo a trabajar”, escribió en Twitter la funcionaria.

Valls Noyes es hija de refugiados cubanos. Se graduó de la Universidad de Wellesley, en 1984, y fue embajadora de Estados Unidos en Croacia. En junio de 2021, fue nominada por el presidente Joe Biden para el cargo de subsecretaria de Estado y confirmada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado este 24 de marzo.

Después de recibir numerosas felicitaciones y algunos recordatorios del papel que han jugado otros refugiados alrededor del mundo, Noyes agradeció las muestras de apoyo. “En mi emoción, pasé por alto otras naciones maravillosas donde los refugiados y sus familias también tuvieron la oportunidad de ayudar a otros. Estoy segura de que estaban tan agradecidos de hacerlo como yo”, tuiteó.

Por su parte, el congresista republicano Joaquin Castro escribió en Twitter que Estados Unidos necesitaba voces como la de recién nombrada subsecretaria de Estado. “Con años de servicio diplomático, la subsecretaria Noyes, hija de refugiados, sabe cómo Estados Unidos puede ser un faro de esperanza para el mundo”, escribió Castro.

De 2008 a 2011, Valls fue la encargada de Negocios y la jefa adjunta de la Misión de Estados Unidos ante la Santa Sede, en Roma. Mientras, de 2013 a 2015 se desempeñó como subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Europeos y Eurasiáticos.

Asimismo, trabajó como directora adjunta del Centro de Operaciones del Departamento de Estado y ocupó la dirección de la Oficina de Asuntos Multilaterales y Globales del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, entre otros cargos.

De acuerdo con Radio Televisión Martí, además de inglés, Noyes habla español, italiano y portugués.

