MADRID, España.- La cantante cubana Chanel Terrero se sumó a las personalidades que han rechazado viajar a Qatar para participar en la Copa del Mundo de Fútbol, debido a la constante violación a los derechos humanos en el país asiático.

Chanel, cuyo tema “Toke” acompaña a la selección española durante el mundial, declaró a la prensa en un photocall: “No voy a ir a Qatar. Mi canción no es la canción del Mundial, es mi segundo single que ha sido seleccionado para apoyar a ‘La Roja'”.

Preguntada por la decisión de Shakira, quien tampoco asistirá por la violación a los derechos de la mujer, respondió: “Estoy de acuerdo con ella, yo tampoco voy a ir a Qatar por el mismo motivo. Es una decisión personal”.

Chanel confirma que no va a Catar porque allí no se respetan los derechos humanos: "Yo no voy al Mundial de Catar por ese motivo. Cuando dije por primera vez que tenía claros mis principios me refería a esto" https://t.co/18h9mnqYyQ pic.twitter.com/Y2Yq9IAuIm — Europa Press (@europapress) November 18, 2022

La canción “Toke”, estrenada a finales de octubre pasado, fue escogida por RTVE para representar a España.

“Tiene mucha magia porque es la primera canción que compongo, la primera con la que me metí en un estudio de grabación. Decidimos que fuera mi single y salió esta oportunidad. En principio `Toke´ no se escribió expresamente para el Mundial. No obstante, de entre las opciones disponibles de varias discográficas RTVE la seleccionó”, había dicho la cubana nacionalizada española tras el estreno del tema.

Además de Chanel Terrero y Shakira, otras personalidades han manifestado su rechazo a Qatar como sede del Mundial. Entre ellas se encuentran la cantante británica Dua Lipa, el reggetonero JBalvin, el popular streamer español Ibai Llanos y la estrella de rock británica Rod Stewart.

Este último, invitado desde hace 15 meses a ofrecer un concierto en la Copa del Mundo, rechazó la actuación por la que le pagarían un millón de dólares.

“Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, dijo el músico de 77 años.

La explotación a los obreros durante la construcción de los estadios de fútbol y la discriminación hacia las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ en Qatar, están entre las principales razones por las que numerosos artistas se han negado a participar en el Mundial.

