MADRID, España.- La cantante cubana Chanel Terrero cantará el tema oficial de la Selección Española para la Copa Mundial de Fútbol que se desarrollará en Catar del 20 de noviembre de 2022 al 18 de diciembre de 2022.

Con su tema “Toke”, “Chanel se une a la lista de artistas que han puesto música al torneo de fútbol más importante del mundo”, informó la cadena RTVE.

Para animar a La Roja, “el nuevo tema de Chanel sonará con fuerza en toda España durante los próximos meses”, agregó RTVE.

Chanel sobre "TOKE", el tema de RTVE y la Selección Española de fútbol (@SEFutbol) para el Mundial de Qatar 2022: "Creo que es perfecta para esto"https://t.co/6Xn93ye5ec pic.twitter.com/2ZHGkLTrEH — RTVE (@rtve) October 13, 2022

Según explicó la artista, radicada en la nación europea desde niña, es “una canción de masas, muy divertida, y para que todo el mundo cante y baile”.

De acuerdo a sus declaraciones en rueda de prensa, el tema se escribió hace unos meses, pero no para el Mundial.

“Tiene mucha magia porque es la primera canción que compongo, la primera con la que me metí en un estudio de grabación. Decidimos que fuera mi single y salió esta oportunidad. En principio `Toke´ no se escribió expresamente para el Mundial. No obstante, de entre las opciones disponibles de varias discográficas RTVE la seleccionó”, precisó la cantante.

En mayo pasado la también bailarina consiguió el tercer puesto en Eurovisión, con lo que logró que España se ubicara en una posición que no alcanzaba desde 1995.

Chanel se presentó vestida de torero con su “SloMo”, y obtuvo la mejor actuación en 27 años para la nación ibérica: 459 puntos en total, de ellos 228 puntos en el televoto y 231 otorgados por el jurado.

La cantante logró su pase a esta competición al alzarse campeona en la gran final del Benidorm Fest. El certamen se celebró el 29 de enero de 2022 en el Palau de los Esports L’Illa de Benidorm.

Chanel Terrero nació en La Habana en 1991. Siendo una niña emigró con su familia a España donde comenzó a desarrollar muy pronto su carrera como artista y cantante.

Su nombre se debe a la admiración de su madre por la reconocida diseñadora de moda Coco Chanel.

Ha participado en musicales como “El guardaespaldas”, “Flashdance”, “El rey león” y “Mamma mia!”. Además ha actuado en las películas Robo de cererbo 2 y El rey de La Habana. En 2010 bailó con la cantante colombiana Shakira en los MTV Europe Music Awards.

