MIAMI, Estados Unidos. – Solo en el primer semestre de 2022 han sido asesinadas 23 mujeres en la Isla, muchas de ellas a manos de sus parejas, confirmó este martes la plataforma feminista cubana YoSíTeCreo en Cuba.

YoSíTeCreo en Cuba también confirmó que durante el mismo período de tiempo hubo un feminicidio vicario y cinco intentos de agresiones violentas por razones de género.

A lo largo de 2021, la paltaforma feminista independiente y la revista Alas Tensas contabilizaron 36 feminicidios, cuatro muertes violentas más que en 2020 cuando registraron 32 (incluidos cuatro feminicidios vicarios).

“La cifra de feminicidios verificados durante el primer semestre de 2022 es alarmante”, indicó YoSíTeCreo en Cuba al dar a conocer las cifras de violencia extrema contra las mujeres en lo que va de año.

“Si sientes que estás en peligro, busca ayuda especializada. Recomendamos la actuación temprana dado lo desactualizado y limitado del sistema institucional cubano para prevenir y enfrentar los feminicidios. Reiteramos la urgencia de contar con refugios temporales para mujeres y sus hijes en Cuba”, también indicaron las activistas que conforman el grupo.

Podrían existir más casos de feminicidios en la Isla, pero las organizaciones independientes que habitualmente reportan los episodios de violencia machista no tienen acceso a las estadísticas oficiales.

“Cuba no puede seguir sin realizar los mecanismos estándares para enfrentar la violencia feminicida: hay que declarar estados de emergencia, crear refugios, tener protocolos específicos para desapariciones de personas y tener un sistema especializado. Si las autoridades no quieren o no pueden, pues dejen a la sociedad civil trabajar y apoyar. Los casos de feminicidio siguen reportándose y no hay respuesta estatal. ¿Cuántas más deben morir innecesariamente?”, se preguntaron las activistas de YoSíTeCreo.

Asimismo, dijeron que esta situación era “alarmante”, sobre todo en “un escenario de crisis económica y política”.

“Pedimos ayuda y apoyo a todos los proyectos, organizaciones y ciudadanos conscientes y sensibles, en buscar soluciones a este problema. Pedimos a las familias que tengan a personas desaparecidas que usen todos los medios en las primeras 48 horas, que son vitales, si la PNR no hace su trabajo, usen las redes sociales y háganlo viral”, escribieron.

Finalmente, abogaron por la creación de “una alianza ciudadana por el fin de los feminicidios”.

