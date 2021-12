MADRID, España.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunciará este martes, en encuentro virtual, sobre las muertes de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepera.

“CIDH realizará audiencia pública sobre el asesinato de mi padre y Harold Cepero. Es hora de que los criminales en el poder en Cuba tengan consecuencias por sus abusos”, anunció en Twitter Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá.

Entre los testigos durante la presentación del caso estarán Rosa María Payá, su madre y viuda de Oswaldo Payá, Ofelia Acevedo, Amílcar Cepero, padre de Harold Cepero y el político español Ángel Carromero, quien iba conduciendo el auto el día del accidente que provocó la muerte de los activistas.

La hija del ideólogo del Proyecto Varel expresó en entrevista con la agencia EFE que sería muy importante para las familias y para las personas que están siendo víctimas de la represión en Cuba, un reconocimiento -y condena- por parte de la CIDH de la responsabilidad del Estado cubano en el aparente accidente.

“La audiencia de mañana será la ocasión para la presentación de los alegatos finales de las partes o, mejor dicho, de una de las partes, pues Cuba, que está sujeta a la CIDH pese a estar suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde hace décadas, no se ha personado”, expresó Rosa María Payá.

“Lamentablemente, si la CIDH acoge los planteamientos de los denunciantes, el caso no pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no tiene jurisdicción sobre Cuba, ya que el país no es firmante del acuerdo constitutivo. Sin embargo, los denunciantes volverán a insistir ante la ONU y al Consejo de Representantes Permanentes de la OEA con el fallo en la mano con vistas a detener la impunidad del régimen”, agregó.

Por su parte, el Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos, que representará a las familias este 14 de diciembre, indicó en Twitter: “Esperamos que la audiencia ante la CIDH sirva de impulso para que se condene al Estado de Cuba por sus muertes y por la denegación de justicia a sus familiares”.

La denuncia del posible atentado fue presentada en el 2013 por la familia de Payá ante la CIDH.

En el 2015 se publicó una investigación independiente elaborada por abogados de la organización Human Rights Foundation (HRF).

“Hay un indicio sólido de que el automóvil fue embestido por otro. No sabemos si murieron cuando el vehículo fue embestido o si les sacaron después y los golpearon hasta la muerte, que también es posible”, expresó el director jurídico internacional de HRF Javier El-Hage, cuando se presentó el informe.

Lo ocurrido el 22 de julio de 2012 no fue un accidente, sino el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado, sostiene el documento.

El suceso por el que murieron Oswaldo Payá y Harold Cepero ocurrió el 22 de julio de 2012, cerca de Bayamo. El auto, que era conducido por Ángel Carromero chocó contra un árbol. El Estado cubano responsabilizó a Carromero. También iba en el auto el político sueco, Jens Aron Modig, quien sobrevivió al suceso y manifestó no recordar lo ocurrido.

Este fin de semana se presentó la versión digital del libro La noche no será eterna, escrito por el líder opositor Oswaldo Payá y está disponible en Amazon con el sello editorial de Hypermedia.

