MIAMI, Estados Unidos. — A pocos días para su estreno en Miami, la versión de La Celestina del teatro El Público, dirigido por Carlos Díaz, sigue siendo noticia.

Esta semana trascendió que la obra fue reprogramada para el Mid-Stage Theatre del Miami-Dade County Auditorium, lo que posibilitará el ingreso de más público a la presentación.

La versión de La Celestina será estrenada en Miami los días 25, 26, 27 y 28 de enero. Las tres primeras funciones están programadas para las ocho de la noche, mientras que la última iniciará a las tres de la tarde.

Para la nueva versión de La Celestina, el texto original de Fernando de Rojas cuenta con versión de Norge Espinosa. El elenco de actores lo componen Luis Manuel Álvarez, que interpretará a Sempronio y Pleberio; Georbis Martínez (Pármeno y Lucrecia); Amalia Gaute (Melibea); Carlos Busto (Calisto); Betiza Bismark (Areúsa); Fer Nieves (Elicia y Pleberio); y Luis Ernesto Bárcenas (Tristán y Centurio).

El estreno mundial de La Celestina tuvo lugar los días 1 y 2 de julio de 2023 en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, España. La obra fue presentada como parte del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid.

La presentación de La Celestina en Miami corre a cargo de FUNDarte, una organización multidisciplinaria sin fines de lucro dedicada a producir, presentar y promover el arte y la cultura en la ciudad del Sol.

Además de gestionar y promover presentaciones como la del teatro El Público en Miami, FUNDarte cuenta con una importante cartelera a lo largo del año, que incluye festivales como ZunZún Children’s Fest, Miami On Stage, Global Cuba Fest y Out in the Tropics, entre otros.

