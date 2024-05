LA HABANA, Cuba.- La joven cubana Lisandra Rodríguez no ha salido del shock tras la repercusión mediática que ha alcanzado su parecido con la famosa cantante británica Amy Winehouse.

“Es algo que estoy procesando todavía. Estoy en ‘shock’. Lo veo, pero no lo creo. Me tiene muy nerviosa ese tema”, dice la “Amy Winehouse” cubana a CubaNet.

Lisandra, de 24 años, vive en el municipio Diez de Octubre, trabaja como mesera en el bar Escabeche en La Habana Vieja y tiene un hijo de cuatro años.

Comenta que desde adolescente comenzó a escuchar la música de la británica, pero no percibía su parecido con la artista hasta que las personas lo comenzaron a notar: “Mi familia a decirme que era idéntica”.

“Desde que tengo 11 años todo el mundo me dice que me parezco a Amy Winehouse. Yo no sabía quién era, pero escuchaba su música. No conocía ni su nombre, pero todas las personas me decían que era idéntica a ella”, dice antes de atender a un grupo de clientes en el bar.

“Con todo ese revuelo el bar se me puede llenar de personas que quieran tirarse fotos conmigo y de pronto esto se convierte en un problema’, explica.

Ella descubrió a Amy Winehouse en en el 2016. “En ese momento vine a saber quién era ella, que yo realmente me parecía a ella”.

Lisandra explica que al percibir su parecido con intérprete de “Back to Black”, decidió rendirle su propio homenaje a la cantante fallecida en 2011 a los 27 años.

“Solo me peino y me pinto como ella porque no uso más maquillaje. También me empecé a hacer sus tatuajes”, explica.

La “Amy cubana” no tiene pensado entrar en el mundo del arte aunque canta en sus ratos libres “para desahogarme”.

“Me siento muy identificada con su música. Yo no he pensado cantar profesionalmente porque solo lo hago para desahogarme. No sé expresarme muy bien, pero todo lo que tengo dentro lo saco cantando para relajarme. Nunca me ha pasado por la cabeza ni ser cantante ni ser famosa”, asegura.

Lisandra tiene muy claro lo que significa para ella el parecido con la británica. “Lo único que quiero es rendirle tributo a Amy, no ando buscando más nada.

Pero la cubana tiene un sueño que espera poder cumplir. “Llegar a Londres, arrodillarme ante la tumba de Amy, poder conocer más de ella, y visitar su casa”.

