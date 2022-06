MIAMI, Estados Unidos. – El activista Carlos Ernesto Díaz González, identificado en redes sociales como Ktivo Disidente, fue acusado de los supuestos delitos de desobediencia y desacato.

Según su abogado, fue golpeado “salvajemente” en el rostro y cuerpo, tras una provocación de los propios carceleros.

La información la ofreció a CubaNet el activista santaclareño Pedro López, quien permanece en contacto con la esposa de Díaz González.

“El abogado encontró a Ktivo extremadamente golpeado, con la nariz rota. Tenía un golpe muy grande en la cara, en el pómulo izquierdo”, precisó López. “Fue golpeado por varios carceleros durante al menos cinco minutos; le aplicaron el método de tortura conocido como ‘la carretilla’”.

El activista también aseguró que el régimen usó el episodio para acusar a Ktivo Disidente del supuesto delito de atentado. “Esto es una maniobra de la Seguridad del Estado para poder mantener a Ktivo tras las rejas porque saben que no tienen nada contra él”, dijo.

“Ktivo se inmoló por la libertad de todos y ahora no es posible callarse. Tenemos que levantar nuestra voz porque él fue la voz de nosotros en su momento”, terminó López.

El pasado 28 de abril, Ktivo Disidente protestó a viva voz en el Boulevard de San Rafael, en La Habana Vieja, contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder. “No tenemos que ser comunistas o socialistas obligados”, dijo.

“Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, gritaba el hombre desde los altos de una pared a las 8:47 de la mañana.

“El que es comunista que lo sea, pero el que no hay que respetárselo. Hasta cuándo la falta de respeto. Todos los cubanos tienen derecho a participar en la vida política del país, sean o no sean comunistas. Si quieren que viva Fidel eso es un problema de ustedes, yo no quiero ser comunista”, dijo ante varias personas que se acercaban a filmar.

“El régimen dictatorial cubano tiene desaparecido a Ktivo Disidente. ¿Su delito? Manifestarse pacíficamente en el Boulevard de San Rafael esta mañana. Estaba exigiendo libertad para los presos políticos, derecho a participar en la política de su país, y reclamando su derecho de estar en desacuerdo con el comunismo”, escribió en Facebook la usuaria Zaida Artiaga.

