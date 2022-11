MIAMI, Estados Unidos. — El activista cubano Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como Ktivo Disidente, fue condenado a dos años y seis meses de cárcel por haber protestado pacíficamente el pasado mes de abril en el bulevar de San Rafael (La Habana).

Díaz González fue encontrado culpable este martes de los presuntos delitos de difamación, desobediencia y desacato en juicio celebrado en la provincia de Cienfuegos, tierra natal del opositor.

La noticia fue difundida en redes sociales por varias plataformas entre ellas Cubalex, que señaló que la condena de Ktivo Disidente contrasta con la del abusador sexual Fernando Bécquer, quien recibió una irrisoria sentencia de cinco años de privación de derechos.

“Fernando Bécquer, acusado por 30 mujeres de abuso, anda en la calle haciendo mandados por el Vedado. Mientras que hoy el activista Ktivo Disidente fue condenado a dos años y medio en prisión por subirse en un muro y pedir libertad para los presos políticos”, señaló Cubalex en Twitter.

“El juicio de Ktivo Disidente ha concluido. Fue sancionado a dos años y seis meses de prisión por subirse en un muro y protestar. La misma sanción que solicitó la Fiscalía General de la República por entenderlo responsable de los delitos de desobediencia y desacato”, informó en redes sociales la plataforma El Toque.

Cabe señalar que Ktivo Disidente llevaba casi siete meses de reclusión en la prisión de Ariza (Cienfuegos). El pasado mes de julio, el Tribunal Municipal de Cienfuegos negó al activista la posibilidad de salir en libertad con una fianza de 10 000 pesos, medida a la que, previamente, el organismo jurídico había accedido.

Carlos Ernesto Díaz González protestó a viva voz el 28 de abril de 2022 en el bulevar de San Rafael. Allí protestó contra el inmovilismo del pueblo cubano y llamó a luchar contra una dictadura que ya lleva más de 60 años en el poder.

“Esto tiene que parar, y lo tenemos que parar nosotros. No hay sociedad civil. No tiene que haber violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre, pero tienen que dejarnos participar en la vida política del país”, exigió el hombre desde los altos de una pared.

