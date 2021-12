MIAMI, Estados Unidos.- La sentencia a 110 años de prisión para el camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos, por un accidente que dejó cuatro muertos en 2019 en el estado de Colorado, ha generado tensión nacional durante la última semana, y ha atrai3do la atención, incluso, de celebridades como Kim Kardashian.

La socialité, que la pasada semana aprobó un examen de Derecho conocido como “baby bar” y está un paso más cerca de poder ejercer como abogada en el estado de California, se refirió al caso de Aguilera-Mederos en las historias de su cuenta de Instagram, en las que pidió una conmutación de la sentencia.

“Sé que todo el mundo ha estado publicando sobre Rogel Aguilera-Mederos en la última semana. Por ello me sumergí en el caso para saber realmente cuál es la situación. Para aquellos que no saben sobre este caso, Rogel Aguilera-Mederos tiene 26 años y fue sentenciado a 110 años en prisión por chocar el camión rastra que manejaba contra el tráfico y matar a cuatro personas. Él no estaba borracho o bajo la influencia de las drogas, los frenos del camión fallaron”, escribió Kardashian en una primera historia.

En una segunda publicación la celebrity llamó la atención sobre el sistema de justicia y las sentencias mínimas mandatorias en Colorado. “Otra impactante e injusta parte de este caso es que el juez no quería sentenciarlo a tan larga condena. Sin embargo, a causa de las mínimas mandatorias de Colorado sus manos estuvieron atadas. Las sentencias mínimas mandatorias impiden la discreción judicial y deben acabar. La ley de Colorado realmente necesita cambiar, y esto es muy injusto. @govofco (Gobernador Jared Polis, del estado de Colorado) es una muy buena persona y sé que va a hacer lo correcto”, expresó.

Kim Kardashian criticó más adelante al fiscal del primer distrito judicial, Alexis King por publicar una foto de un trofeo hecho con una pastilla de freno celebrando la condena del accidente mortal.

De acuerdo a un reporte de CBS4 Denver, King afirmó más tarde que la publicación había sido de mal gusto y que no reflejaba los valores de su administración.

“Rezo para que el gobernador Polis, quien ha sido un líder apoyando reformas que aumentan la dignidad humana en el sistema legal conmute la sentencia” de Rogel Aguilera-Mederos, sentenció Kim Kardashian.

Aguilera-Mederos fue sentenciado la semana pasada en Colorado a 110 años de prisión por el accidente que ocasionó en abril de 2019 y que dejó cuatro personas muertas. Sin embargo, muchos aseguran que la sentencia ha sido desmedida sobre todo porque fue un accidente. El joven lloró en la audiencia ante el juez y aseguró que no tenía vida desde el accidente.

Una petición de clemencia para el camionero cubano en la plataforma Change.org ya ha recibido más de 4.5 millones de firmas y se espera que llegue en los próximos días a cinco millones.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.