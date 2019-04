Kcho e Israel Rojas apoyan a García Frías en su plan de comer avestruz

MIAMI, Estados Unidos.- Pues bien, la idea de Guillermo García Frías de “cultivar avestruces” no parece tan descabellada para algunos personajes de la Cuba “revolucionaria”. A pesar de que la propuesta del nonagenario despertó la crítica y la burla dentro y fuera de la Isla, algunos han mostrado su apoyo en redes sociales.

Uno de ellos fue el artista de la plástica cubano Alexis Leiva Machado (Kcho), conocido por su devoción al dictador Fidel Castro. A raíz de una publicación en la que el ensayista cubano Ernesto Limia, compartiera un post en su perfil de Facebook en el que elogió la figura del actual director de la Empresa Nacional Flora y Fauna de Cuba, y asegurara que detrás de todos los comentarios negativos se esconde el intento de “desprestigiar la figura del comandante Guillermo García Frías”, Kcho respondió reconociendo el talante de Guillermo García Frías, en palabras bien cubanas.

Por otro lado, el cantautor cubano Israel Rojas, voz principal y director del grupo Buena Fe, también elogió al comandante, y comparó su idea con los planes de Fidel Castro, quien pasó los últimos años de su vida fascinado con la idea de que Cuba estaba preparada para volcarse en la producción masiva de la moringa, por ser “fuente de carne, huevo, leche y fibras de seda”.

“Cuando Fidel habló de la moringa, hubo una avalancha de críticas, burlas igualitas que ahora. Hoy, las cápsulas de moringa son el producto estrella en las farmacias (…) de Miami”, escribió Rojas en su Facebook.

“En un mundo que no sabe cómo va a alimentar a tantos millones de personas, todo esfuerzo por buscar soluciones de calidad a este problema es algo que supera a Cuba”, agregó.

En su concepto de una de cal y otra de arena, Israel también criticó al oficialismo por lo que calificó como una reacción “lenta”. “Nuestras organizaciones políticas son más lentas que un caracol. No nos ganan porque no tienen la razón, pero nosotros no aprovechamos la nuestra”, lamentó.

A inicios del 2018, el kilo congelado de solomillo de avestruz costaba 60,60 CUC (1.515 CUP) en las Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD).