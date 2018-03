Kcho ante la tumba de Fidel Castro: “Es mi Comandante en Jefe y lo extraño”

MIAMI, Estados Unidos.- El artista Alexis Leyva Machado, Kcho, ha publicado en su muro de Facebook imágenes de una reciente visita al cementerio de Santa Ifigenia para rendir un homenaje a Fidel Castro.

El artista, de conocida inclinación oficialista, visitó la piedra que guarda las cenizas del exdictador cubano el pasado ocho de marzo.

“Hoy, ocho de marzo, alrededor de las 8 am llegamos al Cementerio Santa Efigenia (sic). El ambiente estaba cargado, el cielo estaba gris, húmedo y triste. Lloviznaba sutilmente sobre Santiago. Tenía muchos deseos de regresar a ahí. No es un secreto para nadie, lo saben mis amigos, mis enemigos, y hasta los que no me conocen saben quién es Fidel para mí. Su pérdida física fue como una patada en mi corazón”, escribió Kcho.

“Fidel es mi Comandante en Jefe y lo extraño. Fidel es mi amigo y lo extraño. Fidel es mi padre y lo extraño. Su energía marcó mi vida y mi existencia para siempre. Sus enseñanzas me llevaron a dar y hacer lo mejor de mí”, agregó Leyva Machado.

Kcho, quien fuera un protegido de Fidel Castro y diputado a la Asamblea Nacional, no se encuentra entre los 605 nombres que, supuestamente, en pocas semanas elegirán al sucesor de Raúl Castro en el poder.

El artista plástico se encontraría en un proceso de rehabilitación debido a una presunta adicción a las drogas. En las últimas semanas se supo además que estaría asociado a abusos sexuales a menores de edad y violencia de género.

Este domingo, Leyva Machado publicó en Facebook otras imágenes en las que aparece depositando su voto para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y delegados a las 15 Asambleas Provinciales del mismo órgano.