Justicia chavista multa a web La Patilla por “daño moral” a Diosdado Cabello

MIAMI, Estados Unidos.- La Patilla, una de las principales web de noticias en Venezuela, fue condenada a pagar una indemnización al líder chavista Diosdado Cabello, según un fallo citado este miércoles por el propio dirigente.

Según informó la agencia de Noticia AFP, de acuerdo con fragmentos de una sentencia, leídos por Cabello en su programa en la televisora estatal VTV, la Justicia aceptó una demanda por “daño moral” que interpuso por la reproducción, en 2015, de un reporte del diario español ABC que lo vinculaba con el narcotráfico.

El monto de la indemnización no se conoce bien, pues Cabello confundió las denominaciones del bolívar, las cuales cambiaron tras la entrada en vigencia de nuevos billetes que le restaron cinco ceros a la moneda local el pasado 20 de agosto.

Inicialmente cifró la indemnización en 2.000 millones de bolívares fuertes -la vieja denominación-, equivalentes, según la tasa de cambio oficial, a poco más de 300 dólares. Pero poco después se refirió 2.000 millones de bolívares soberanos -la nueva denominación-, equivalente a más de 30 millones de dólares

“Saca tu cuenta, Ravell, y me dices: 2.000 millones de bolívares soberanos”, dijo con ironía, dirigiéndose a Alberto Federico Ravell, el propietario del portal.

Al referirse al pago de la multa, el jefe de la Asamblea Constituyente dijo, en plena televisión estatal, que le iba a “echar pierna” si no pagaba –quedarse con el portal-. “Si la pagas, esa plata será para escuelas, hospitales… Si no la pagas, yo no quiero La Patilla, pero tendré que echarle pierna, Ravell”.

Anteriormente la justicia venezolana aceptó una demanda similar contra El Nacional, el mayor diario de línea opositora, pero la indemnización fijada fue devorada por la hiperinflación, proyectada en 1.000.000% para 2018 por el FMI.

El dirigente chavista interpuso querellas contra ABC en España y The Wall Street Journal en Estados Unidos tras publicaciones que lo relacionaron con el tráfico de drogas. Ambas fueron desestimadas.