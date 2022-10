MADRID, España.- Julia Osendi Díaz, la primera periodista deportiva de la televisión cubana, confesó que ha quedado totalmente en el olvido para el Gobierno de la Isla, a pesar de su trabajo durante décadas.

Conocida por los cubanos como Julita, cubrió seis Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de atletismo, béisbol, baloncesto, realizó más de cincuenta documentales hasta su jubilación en el 2014, fecha en que comenzó a ir desapareciendo de la televisión cubana.

En reciente entrevista con la revista Alas Tensas, Julita declaró que ha sido “desestimada en todos los sentidos” y que no cuentan con ella “para nada”.

“Desde que a mí no me invitaron al juego de béisbol cuando vino el presidente Barack Obama al Latino, acabada de jubilar, hasta actividades que les dan a las mujeres, hasta no poderme mencionar en el Noticiero Deportivo, del cual soy más que fundadora. Es una subestimación total hacia mi persona”, lamentó la periodista.

Sin embargo, manifestó que actualmente se alegra, porque pudo comprender “la dimensión exacta de lo que valen ellos”.

“Yo le he dado la vida al deporte cubano y al deportista cubano. Trabajaba como una yegua”, recordó Osendi.

En su conversación con Alas Tensas explicó también que al jubilarse pidió que le dejaran un noticiero deportivo, que no había quien lo hiciera y con eso completaría los mil y pico de pesos que le pagaban, pero “han llamado a cualquiera que se retire o han dejado a cualquiera que se ha retirado y sin embargo a mí no”, relató.

“Es un aislamiento total. No me mencionan. Antes me felicitaban por la televisión en mis cumpleaños, en los juegos de pelota, en el deporte que estuviera al aire… Nada. Como si yo me hubiera muerto”, dice esta leyenda del periodismo deportivo en Cuba.

En cambio, agradeció tener el cariño del pueblo, “que no la deja sentirse mal”: “Ni la afición deportiva ni la gente normal en la calle, todo el mundo me pregunta `¿por qué te retiraste, si tú luces muy bien, si tú estás muy lúcida?´. El pueblo es el que me ha permitido sentirme persona. Porque si es por los dirigentes del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) yo no soy una persona, soy un trasto que se utilizó cuando era nuevo y que se echó a un lado, deteriorado, por viejo”.

Preguntada sobre sus recientes colaboraciones con el medio independiente CiberCuba, explicó que a pesar del trabajo realizado durante años, recibe “un irrisorio salario que no llega a los 3.000 pesos cubanos”.

“CiberCuba me ha dado la oportunidad de subsistir y yo escribo, mayoritariamente entrevistas, en las que reflejo lo que opinan mis entrevistados. Yo, Julita Osendi, siempre estaré en deuda con CiberCuba, porque aún en los peores momentos de la pandemia, me mantuvieron en plantilla, me permitieron subsistir”, comentó.

En cuanto al éxodo de deportistas cubanos opinó: “Abandonar una delegación, cualquiera que sea, no es algo que haya que premiar, aunque de veras las circunstancias en las que este país ha vivido, te mueven a eso y esta cubana no los critica. Y por supuesto, no estoy de acuerdo con esa sanción de siete años sin poder regresar. Esos atletas nos llenan de orgullo día a día. Mira la MLB (Grandes Ligas) con tantos buenos peloteros y ¿de dónde son muchos? ¡cubanos! ¿Cómo cerrarles las puertas?”.

