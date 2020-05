Julita Osendi: “Somos nosotros, los que mantenemos a ETECSA, los equivocados”

MIAMI, Estados Unidos. – La periodista cubana Julita Osendi criticó este lunes la respuesta de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) a sus clientes por las constantes quejas en el servicio de Internet a través de datos móviles.

La ex reportera de eventos deportivos en la Isla, que ya había arremetido contra el monopolio estatal días atrás, cuestionó el reportaje realizado por la televisión cubana, donde dos funcionarios intentan justificar la problemática.

“A los que me avisaron, a los que me escribieron, con los que hablé del tema están por testigos que yo sólo dije: no esperen más de lo que se ha dicho, de lo que se ha explicado. Por eso para nada me defraudó el reportaje. Era, ni más ni menos, lo que esperaba: ninguna pregunta inquisitiva, ningún intercambio de opiniones, ninguna pregunta fuera de tono. La contrapartida: muchachos muy bien preparados que, cual disco rayado, repiten lo mismo con lo mismo”, escribió Osendi en su cuenta de Facebook.

La respuesta ofrecida por un vocero de ETECSA en el reporte de la televisión fue que el consumo acelerado de datos móviles era consecuencia del aumento de la velocidad de Internet.

“No hubo afectaciones a los saldos de dichas cuentas”, señaló el funcionario, que agregó que hubo mala percepción por parte de los internautas.

Julita Osendi, por su parte, rechazó el rol de víctima de la compañía y lamentó que los usuarios en Cuba no tengan otra opción para recibir servicios de telecomunicaciones.

“Somos nosotros, los que mantenemos a ETECSA, los equivocados. No hay robos no hay despojos, es justa la forma en que se valoriza un mega. Somos nosotros los que tenemos mal nuestros móviles, si son modernos, peor, más gastan. La velocidad buena gasta el cuádruple. En fin. ¿Y saben qué? Quizás tengan razón estos jóvenes técnicos, pero también nosotros la tenemos. Y lo que fastidia es que necesitamos estar conectados y sólo hay un medio, ETECSA. ¡Desisto de esta batalla perdida de antemano! Ojalá hallen nuevas vías para que yo me acueste con 960 megas y no amanezca con 600 y sin usarlo”, finalizó.

Según estadísticas, más de 1 300 usuarios se quejaron de haber perdido megas y tiempo de Internet en los servicios de datos móviles y Nauta Hogar.

La situación generó además una avalancha de quejas y memes en redes sociales por parte de otros miles de usuarios que alegan haber perdido rápidamente sus megas o tiempo de Internet.