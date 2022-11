MIAMI, Estados Unidos. — Este miércoles se desarrolló en La Habana el primer día del juicio contra 15 manifestantes de las protestas antigubernamentales de los días 11 y 12 de julio (11J) en la capital, quienes enfrentan peticiones fiscales de hasta 13 años de cárcel.

Según dijo a Radio Televisión Martí Orlando Ramírez, padrastro del manifestante Jonathan Torres Farrat, durante la primera jornada de vista oral un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) —cuya identidad se desconoce— aseguró que escuchó disparos en las protestas ocurridas en el municipio de Diez de Octubre.

Ramírez, que estuvo presente en el juicio, dijo a ese medio que el oficial de la PNR aceptó que él no tenía armas, pero que escuchó disparos en las manifestaciones.

“Le preguntaron que si sabía quién tenía arma y él dijo que no sabía, ni que tampoco podía estar atento a quién tenía una pistola o no, solo que la orden que tenía era no usar armas”, declaró el padrastro de Farrat.

Los manifestantes imputados en el juicio son Maykel Arnaldo Reyes Álvarez, Andro Ledesma Prieto, Omar Bravo Cruzata, Luis Daniel Carrillo Urquiola, Kevin Lázaro Pimentel Oduardo, Dayana Camejo Ramos, Kevin Edward Charles Matos, Ernesto Briera Sempé, Hansel Felipe Arbolay Prim, Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban, Alejandro Flores Rubio, Yuniel Blanco Jiménez, Richard Jorge Hierrezuelo, Rudyels Ulloa López y Jonathan Torres Farrat. En el caso de este última, enfrentaba una petición fiscal de año años de cárcel.

El reporte de Radio y Televisión Martí añade que la activista Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan, también estuvo presente en la vista oral, pero que se negó a declarar ante las autoridades judiciales.

“Me preguntaron nada más que mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farrat y que me abstenía a declarar”, explicó la mujer.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.