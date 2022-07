MADRID, España.- El jugador de básquetbol de la NBA, Enes Kanter Freedom, se unió al rapero cubano El Funky y al boxeador también cubano Yordenis Ugás para exigir la libertad del pueblo de Cuba.

“Todas las dictaduras caen un día”, dijo el basquetbolista, de origen turco y nacionalizado en los Estados Unidos, en un video compartido a través de la red social Twitter, dirigiéndose al régimen de la Isla.

“Estoy aquí con mis dos héroes (Ugás y El Funky). (…) Créanme, el pueblo cubano tendrá la libertad de nuevo y podremos ir a tomarnos un delicioso café cubano”, expresó Enes Kanter Freedom, activista y defensor de los derechos humanos.

“Ya basta y es hora de que el mundo defienda a Cuba”, agregó.

Por su parte, el pugilista, en sus palabras de agradecimiento, expresó: “El exilio y el pueblo cubano que sufre una dictadura de más de 63 años le agradecerán eternamente su compromiso”.

Mientras que el rapero contestatario, ganador de dos premios Grammy Latino, destacó: “Este hombre fue expulsado de la NBA por defender los derechos humanos y ser anticomunista”.

Así como le agradeció “en nombre del pueblo cubano por estar conectado a la causa de la libertad de Cuba”.

Freedom (apellido que se agregó y legalizó tras recibir la ciudadanía norteamericana) no ha sido fichado por ningún equipo de la NBA en lo que va de 2022 debido a su activismo.

El Funky, cointérprete del tema “Patria y Vida”, devenido himno de los cubanos, pidió al pueblo de la Isla “no perder la fe”, y aseguró que el exilio se mantiene apoyando la lucha contra la dictadura y lo seguirá haciendo.

Thank you very much. The exile and the Cuban people who suffer a dictatorship of more than 63 years will thank you forever for your commitment. Thanks🇨🇺 https://t.co/QYK2lPyOCy

— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) July 25, 2022