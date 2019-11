WASHINGTON, Estados Unidos.- El rapero cubano contestatario y activista Henry Lazo, quién meses atrás pidió ayuda en las redes sociales para que no lo deportaran a Cuba, fue autorizado por un juez de inmigración estadounidense a permanecer en San Diego, California.

La audiencia de Lazo, la cual se prolongó por aproximadamente 4 horas, falló en su contra, pues el juez decidió no aprobarle su solicitud de asilo político, “pero en cambio emitió una orden de suspensión de deportación”, dijo a CubaNet la abogada Cristina Morales, quien representó al artista.

Para Morales los cubanos, o cualquier inmigrante, antes de llegar a Estados Unidos “tienen que pedir asilo en el país a donde viajaron primero. En el caso de los cubanos que vienen por México, tienen que pedir primero asilo allí”.

“Henry lo pidió y se lo negaron, pero en la mediación el documento dice que él tenía el derecho a apelar esa decisión y Lazo no hizo más nada. Ese fue el motivo por el cual el juez le negó el asilo”, apuntó la abogada.

Más adelante, dijo la jurista, el juez dejó bien claro que “a no ser por esa regulación vigente él le hubiera dado asilo, porque Henry probó con sus evidencias y su testimonio que sufrió persecución en Cuba por su posición política”.

Tras mi interrogante, del porque se encontraba Henry Lazo detenido en un Centro de Inmigración, Morales respondió:

“Muchas veces inmigración, después de la corte, envía a las personas a centros de detención por una o tres semanas, para desalentarlos a que vengan a pedir protección aquí. Pero Lazo, después de que el juez le otorgó la suspensión de la deportación, que es otro tipo de defensa que se pide en la misma aplicación de asilo, no tiene que estar detenido”.

“Él (Henry) me dice que debe estar en un centro de detención de ahí mismo en San Diego, pero yo entro en la página online de ICE, al listado de las personas recluidas, y no sale nada. Yo estoy haciendo una carta para enviar a todos los centros de detención de San Diego, porque él tiene la orden de un juez donde le suspenden la deportación a Cuba, ellos tienen que dejarlo salir, y, aun así, ellos no lo han hecho”, puntualizó.

Después de demostrar que había sido perseguido por el régimen, para el rapero este proceso de suspensión de deportación es un alivio. “Cuando salga y se radique en San Diego él tiene que dar una dirección donde va estar, y con la suspensión está sujeto a una orden de supervisión por inmigración, cuando ellos le digan él tiene que reportarse a un centro de ICE”.

La abogada dejó bien claro que apelarán esta decisión tomada por el juez, aunque dijo desconocer el tiempo que permanecerá detenido el artista contestatario.

Este diario se puso en contacto con Carmen Susana Martínez Álvarez, madre del rapero cubano, quien reflejó su temor por lo que le suceda a su hijo si lo regresan a Cuba.

“Si me lo devuelven a Cuba sería desaparecer a Henry, porque es perseguido aquí. Siendo joven no puede ir prácticamente a ningún lado, pues siempre es una amenaza tras otra. Las canciones que hace, las denuncias, la dictadura le ha destruido la vida, y si me lo deportan el régimen me va a desaparecer a mi hijo”, dijo la señora, a quien se le notaba llorosa.

Henry Lazo, quien se catapultó como artista contestatario en Cuba cuando compuso el tema “El Rey Falso”, estuvo encarcelado en la Isla por tres meses a inicios del pasado año debido a un supuesto delito que, asegura, fue provocado por agentes de la policía política.

Estuvo en la cárcel de Ariza, y luego fue llevado al Hospital Psiquiátrico de Santi Spíritus por dos meses. De allí huyó y fue a parar al Psiquiátrico de La Habana, más conocido como Mazorra, buscando un dictamen que asegurara que no tenía problemas mentales. Sin embargo, su madre asegura que de allí fue sacado violentamente y dos días después lo trasladaron a una clínica en malas condiciones en Holguín.

En octubre del pasado año el rapero cubano fue liberado sin cargos, aunque su madre aseguró que la “persecución” nunca terminó contra su hijo.

**El periodista de CubaNet Yosmay Mayeta, residente en Cuba, se encuentra de visita en Estados Unidos