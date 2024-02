LA HABANA, Cuba. – La célebre cantante y comediante Juana Bacallao, figura insoslayable de la cultura popular cubana, fue ingresada de urgencia en el Hospital Militar “Carlos Juan Finlay”, de La Habana, por “un grave deterioro de salud” debido a “una infección generalizada”.

Conocida como “La show-woman de Cuba”, la cantante, de 98 años, fue ingresada el pasado lunes con pronóstico “reservado”, según declaraciones ofrecidas a CubaNet por una fuente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) que pidió el anonimato.

Otra persona cercana a la artista lamentó que la cantante no haya recibido en su casa visitas frecuentes de funcionarios culturales para indagar sobre su estado de salud o sus necesidades básicas “Ha estado en una situación de abandono”, dijo.

Nacida el 26 de mayo de 1925 en el barrio de Cayo Hueso, La Habana, como Neris Amelia Martínez Salazar, La Bacallao se desempañaba como trabajadora de limpieza cuando fue descubierta por el compositor, pianista, musicólogo y director de orquestas Obdulio Morales.

A partir de ahí comenzó a triunfar en el Teatro Martí, de la capital cubana, con los rasgos de picardía y cubanía que identificaron sus shows y las canciones y guarachas de su repertorio.

Durante su trayectoria se presentó en diferentes escenarios del mundo junto a figuras del relieve de Nat King Cole, Bola de Nieve, Chano Pozo, Elena Burke, Cantinflas, Rita Montaner, Rosita Fornés, Omara Portuondo, Rafaela Carrá y Benny Moré, entre muchas otras.

La cantante actuó en países como Estados Unidos, Francia, España y México, entre otros, y durante décadas se presentó en clubes habaneros como el legendario Gato Tuerto.

Antes de retirarse cantaba habitualmente en la Sociedad Rosalía de Castro, en La Habana Vieja, con el proyecto Tradicionales de los 50, una iniciativa que agrupa a estrellas del Buena Vista Social Club y de la historia de la música cubana.

En una entrevista ofrecida al investigador Roberto Pérez León y publicada en Cubaescena en 2021, la cantante señaló: “El arte viene con la persona. Eso vino conmigo. Una gracia naturaleza. Yo no he estudiado nunca música, chico, ya te lo dije y no persigas más. Las prendas están aseguradas. Yo he hecho todas mis cosas sin maestros. Eso nace. Tírate pa la otra senda y no me estropees la autopista. Mi lucha viene de atrás. Yo hago lo que la naturaleza me dio. Yo no me guío por libreto ni nada de eso. El arte nace. El arte no se estudia. Eso vino conmigo. Mi personalidad vino conmigo pa que me defendiera porque la cosa venía al duro y sin careta. La naturaleza conmigo no fue madre, fue tía lejana”.

“Conozco la vida, la pobreza y la riqueza. Nada me asusta”, dijo en otra ocasión a la agencia estadounidense AP.

Juana Bacallao es una de las grandes leyendas de la música cubana; sin embargo poco o nada se ha sabido de los pormenores de su vida en los últimos años.

