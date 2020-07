Juan Pin Vilar: “Este país se acabó, Cuba se fue a la mierda”

MIAMI, Estados Unidos.- El escritor y realizador audiovisual cubano Juan ‘Pin’ Vilar llamó a los jóvenes de la Isla a irse del país, porque asegura, ya Cuba se “fue a la mierda”.

En una publicación en su cuenta de la red social de Facebook Vilar aconsejó a “todos los que tienen de 18 a 21 años: no le hagan caso a los economistas que están escribiendo. La mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña”.

“Váyanse pa’ la pinga de este país… Todo lo demás es muela intelectual y pasadera de mano. Este país se acabó, se fue a la mierda y no va a levantar ni a jodía por las razones que sean”, escribió.

“La vida es una, esta que me cogió con 57 años y ni católico, ni gusano, ni emprendedor, ni traidor, y el patriotismo siempre fue verde y se lo comieron los chivas”, reza el texto de Juan Pin Vilar, que ya tiene más de 400 reacciones.

“No les hagan caso a sus mayores ni les discutan, que es muy triste tirarles la historia de su vida a cambio de dos libras de arroz y dos de frijoles. Los van a volver a joder de nuevo. Lo demás es cuento de camino y mariconá para el cocodrilo. Y apréndanse, como no supe aprendérmela yo, la letra de ‘Pueblo blanco’, de Joan Manuel Serrat”, concluyó.

Las palabras del reconocido realizador han sido apoyadas por cubanos dentro y fuera de la Isla, y por personalidades de las artes cubanas como Alberto Pujol, Carmen Deysi Rodríguez, Erdwin Fernández, Jorge Ferdecaz, y el músico Roberto Carcassés.

El guionista y crítico musical Guille Vilar le agradeció a ‘Pin’ Vilar por el comentario. “La cuestión no es negar nuestros problemas sino saber donde están de verdad los que controlan nuestros destinos, pero no nuestras mentes. Gracias por ser uno mas de nosotros, pero a la vez, conocer tan bien el país donde naciste y eso si nadie te lo pueden discutir. Abrazo, Hermano..!!”

“No sé puede esperar nada Juanpin. Triste, doloroso pero cierto. Juventud, divino tesoro, demasiado divina para permanecer enterrada con lo poco que dura”, dijo el usuario Erdwin Fernández.

Así mismo, René Azcuy aseguró que “es el más sabio y humano consejo que un padre o una madre pueda dar por más doloroso que sea. Que se salven de esa moledora de esperanzas. Que sean sordos a los cantos de sirena y que no se duerman en los laureles. Que no se detengan a mirar atrás, que hay mucho camino por recorrer. (…) Que la peor traición es renunciar a los sueños y revivir la pesadilla de sus padres, de los que han ‘echado por la borda su proyecto de vida, que ustedes no tienen por qué hacerlo’, frase de un padre cubano a su hija hace 30 años”.

Vilar trabajó durante muchos años vinculado a la trova cubana, y es el director del documental Pablo Milanés, 2017, vetado por el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana, en el que el cantautor cubano habla de su paso por las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).