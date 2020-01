Jóvenes chilenos protestan frente a Embajada de Cuba en ese país

MIAMI, Estados Unidos.- A los gritos de “!Asesinos, asesinos!” se manifestó un grupo de jóvenes chilenos la madrugada de este jueves frente a la Embajada de Cuba en Santiago de Chile, informó Radio Televisión Martí.

Los manifestantes, reza la nota, protestaron “para recordar a los presos políticos cubanos, que después de 60 años siguen sufriendo la tiranía y la dictadura castrista”, de acuerdo a la declaración de uno de ellos.

Según un video de la protesta difundido en Youtube, mientras los jóvenes chilenos gritaban, se podían ver varios carteles en las rejas de la institución del gobierno cubano en ese país que decían: “Libertad a José Daniel Ferrer, preso político de la dictadura terrorista de Cuba” y “Armando Sosa Fortuny presente”, en referencia al preso político que más tiempo pasó en las cárceles de la tiranía: 43 años.

La Asamblea de la Resistencia Cubana aseguró en una nota de prensa a Martí que además de homenajear a los prisioneros políticos muertos a manos del castrismo, la protesta tenía como otro propósito rendir tributo “a los cientos de civiles y uniformados chilenos asesinados por órdenes del Estado terrorista cubano”.

“Acá estamos, chilenos que aman la libertad, hoy a las 12 de la noche, prendiendo velas en homenaje a los caídos”, se escucha en el video, mientras los participantes gritaban !Chile es y será un país en libertad!”.

Así mismo, según la nota de Martí, varias “manifestaciones en honor a Sosa Fortuny han tenido lugar frente a la sede de la misión castrista ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York; en Montevideo, la capital de Uruguay; en Santo Domingo, República Dominicana, y en la Asamblea Legislativa de Costa Rica”.

Por su parte, los manifestantes aseguraron, al concluir la protesta, que crearán una agrupación chilena nombrada Acción Solidaria Armando Sosa Fortuny.

“Hoy día uno ve actos vandálicos en distintos países de Latinoamérica, se ve cómo actúa la extrema izquierda, y muchas veces la clase política intenta combatir a los que cometen el desorden, pero no a quienes los financian, no a quienes les dan la logística, no a quienes los apoyan, quienes los educan, que en este caso es [el gobierno cubano]”, declaró a Martí el director de la agrupación Jaime Sepúlveda.

“Creo que ya es momento de que las sociedades libres, o quienes son amantes de la libertad, empiecen a reaccionar con quiénes son los que lideran esto, quiénes son los que financian todas estas acciones. Creo que hoy día la lucha de los cubanos por la libertad no es una lucha solamente de los cubanos: ya es una lucha de todos los latinoamericanos”.