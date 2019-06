MIAMI, Estados Unidos.- La joven estudiante de periodismo Karla Pérez, que fue expulsada de la Universidad Marta Abreu de Las Villas apenas comenzó la carrera, por razones políticas, y tuvo que marcharse a Costa Rica ante la posibilidad de continuar sus estudios de periodismo en ese país centroamericano, quiere tomar el riesgo de volver a Cuba.

Según una nota del diario ADN Cuba, Karla extraña a su familia y amigos, y aunque durante sus estudios se ha mantenido vinculada a la prensa independiente cubana, colaborando con revistas como Tremenda Nota y Diario de Cuba, considera que no tiene autoridad suficiente para escribir de la isla estando fuera, por lo cual quiere regresar, aunque sea complicado.

Pérez militaba desde los 17 años en el partido opositor Somos + y colaboraba con el blog de dicho partido ejerciendo una mirada crítica hacia el gobierno, pero sus ideas le anularon las posibilidades de obtener un título universitario en Cuba, por lo cual ya no quiere pertenecer a ningún movimiento político opositor, siente que ninguno la representa: “todo lo que haría por Cuba lo haría desde el periodismo”, dijo a ADN.

Para la joven cienfueguera volver a la isla es vital, aunque reconoce y asegura que “estar en Costa Rica ha sido una experiencia profesional grandísima, aquí el periodismo está muy protegido, sus derechos acuerpados y respetados completamente, y lo digo por experiencia propia”.

Karla Pérez cursa en Costa Rica un Bachillerato en Periodismo y trabaja en el diario digital El Mundo.cr, especializado en política nacional. “Que yo pueda escribirle a un diputado, llamarlo, cuestionarlo y que me tenga que responder, son procesos interesantes que me han aportado mucho…y que no creo que pueda hacer en Cuba”, añadió.

“En los países en crisis es dónde más florece el periodismo, un periodismo contra el totalitarismo, un periodismo que se hace en condiciones que no son las óptimas, pero vale la pena”, asegura la joven.

Cuba ha salido consecutivamente en la lista de los países con menor libertad de prensa del mundo según informes recientes de Freedom House.