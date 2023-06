MADRID, España.- La joven maquillista cubana Daniela Pérez Clavelo dibujó en su cuerpo y rostro una representación del éxodo masivo que atraviesa la Isla.

Al compartir las imágenes en sus redes sociales Pérez Clavelo señaló que “no existe dolor más grande en el mundo que despedirse de la tierra que te vio nacer”.

“Los cubanos somos empujados a recorrer largos caminos por un futuro, un mejor trabajo, una mejor alimentación, un mejor salario, una mejor casa, un mejor transporte; en fin, por una vida digna. En ocasiones no lo hacen por ellos, sino por la persona que quedó atrás; una madre, un padre, una pareja o en la mayoría de los casos, un hijo, al (por el) que cruzarías mar y tierra solo por hacerlo feliz. El cubano es un luchador y un soñador, no le teme a los miles de kilómetros que se interponen entre su pasado de agonía y su futuro incierto”, apuntó la joven, que acudió a elementos como aviones y parejas despidiéndose para representar la emigración.

Asimismo, dedicó su maquillaje “a todas esas personas que han recorrido el mundo por lograr sus sueños, llevando en la mochila la esperanza y las ganas como compañía”; y a los que les ha tocado quedarse “y ver cómo se marchan nuestros seres queridos, con la incertidumbre; sin saber cuándo, cómo o dónde volveremos a encontrarnos”.

Tras el éxito que ha tenido su arte, que le ha hecho ganar un gran número de seguidores en redes sociales, Daniela Pérez agradeció por todos los halagos, comentarios y reacciones.

“Aún no puedo creer el gran ruido e impacto que llegó a tener. (…) Y yo no puedo ser más feliz de lo lejos que llegó mi arte, considerando dónde me encuentro y los pocos recursos que poseo. Solo me queda imaginar mi futuro y proyectarme cosas bien lindas”, expresó.