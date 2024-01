MADRID, España.- La joven Karildi Caridad Marín, residente en Párraga, La Habana, se encuentra desaparecida desde el 14 de diciembre de 2023. Caridad tiene 24 años, es mestiza y mide 1.57 cm, según información de los familiares y las plataformas feministas que, desde las redes sociales, se han mantenido pidiendo ayuda para encontrarla

De acuerdo al hermano, Yoandri Marín, la desaparición está “bajo investigación” y “está llevando el caso la policía del Capri y en la unidad de El Cerro”.

“Ya hoy 31 y no tenemos vida con la desaparición de mi hermana. Tita, si logras ver este mensaje haz lo posible por comunicarte y saber que estás bien. No entiendo que ni una llamada ni un mensaje y dicen las personas que te han visto. Es mucha la angustia y la preocupación. Toda tu familia anda buscándote y amigos también. Te amamos. El proceso sigue en investigación según la policía… Dios te guarde de toda maldad de ser humano. Hasta que te encontremos no paramos”, se lee en una de las varias publicaciones que ha realizado Yoandri Marín.

El muchacho también insiste: “Si sabe algo de su paradero por favor llámeme al 54291630. Si quiere con numero privado. Se mantendrá el anonimato si aporta información”.

En medio de la ola de violencia que atraviesa Cuba, los reportes de personas en paradero desconocido son cada vez más frecuentes, así como las solicitudes de ayuda a través de las redes sociales en busca de información.

Lamentablemente, en muchas ocasiones estas personas aparecen sin vida después de varios días de búsqueda. Entre los casos más recientes estuvo el Yamilet Domínguez Torres, reportada como desaparecida el 24 de noviembre. Su cuerpo fue hallado el 13 de diciembre.

El Estado cubano no implementa ningún mecanismo para visibilizar los casos de personas desaparecidas, como la alerta Amber usada en Estados Unidos, ni siquiera si se trata de menores de edad o ancianos.

Para denunciar los casos de desaparición, activistas recomiendan que los familiares rellenen la ficha para alertas de desaparecido que hacen la búsqueda y la presión a autoridades más efectivas.

Estas fichas deben contener los siguientes datos:

Nombre completo

Alias

Si se ha realizado denuncia ante la PNR Número de registro/fecha

Descripción física: Color de pelo, Color de los ojos, Estatura

Edad

Marcas identificables: lunares, tatuajes, cicatrices

Enfermedades crónicas

Medicación

Ropa que usaba la última vez que fue vista

Lugar y día en que fue vista por última vez

Lugar de residencia

Teléfonos u otros datos de contacto

Otro dato que se considere importante para la búsqueda

