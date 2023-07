CDMX, México. — Yunisleive Fernández denunció a su expareja por lesiones graves el pasado 19 de junio en la estación de policías de Torrientes, en la provincia de Matanzas. Ese mismo día, él la había golpeado salvajemente. Uno de esos ataques fue una patada en su ojo izquierdo, el cual perdió por los daños sufridos.

Con visibles señales de violencia, la joven fue a la policía buscando ayuda. Allí le tomaron la declaración, pero no detuvieron al agresor.

“Al enterarse que ella lo había denunciado, él la amenazó diciéndole que la iba a matar a ella y al hijo, que tiene cuatro años”, denunció Jonathan Adrián, primo de la víctima, quien contactó a CubaNet.

Cuatro días después, el 23 de junio, el agresor cumplió su palabra y ultimó a Yunisleive con un cuchillo, frente a su niño. Según narra el familiar de la víctima también intentó atacar al pequeño, pero la madre de Fernández, presente durante el feminicidio, lo empujó y pudo impedirlo. “Después él se levantó y huyó”, concluye Adrián.

12 feminicidios en un mes

El asesinato de Fernández a manos de su expareja sería el feminicidio número 47 registrado este año en Cuba. CubaNet pudo confirmar el relato con otras dos fuentes independientes que conocían a la víctima.

Una de ellas agregó, en condición de anonimato, que Yunisleive, residente en La Habana, había conocido a su agresor mediante las redes sociales y así comenzaron una relación que la llevó a mudarse a Matanzas. Además, confirmó que la madre y el hijo de la víctima presenciaron el asesinato.

“Después nos enteramos, a mano de la misma policía, que él tenía un asesinato en La Habana y estaba prófugo de la justicia”, señala Jonathan, quien cuestiona que si las autoridades hubiesen investigado cuando su prima lo denunció, estos antecedentes habrían salido a la luz.

El joven también denunció que ni siquiera Fernández pudo tener un sepelio digno debido a que no había ataúd. “Si mi mamá, tía de la fallecida, no pelea a capa y espada no se lo dan”.

El joven también lamentó que la víctima no pudo ser enterrada en la bóveda familiar porque no había combustible para trasladar el cadáver hasta La Habana.

“Yo tengo la ropa que ella vistió en el asesinato, que se supone que son pruebas para el juicio”, sentenció Adrián, refiriéndose al deficiente trabajo de la policía y compartió la foto donde aún es visible la sangre.

Cubalex corrobora que la ropa que usaba la víctima debería haber sido ocupada por la policía como parte de las evidencias.

“Las autoridades deben investigar y obtener evidencias de los hechos más allá de la declaración del acusado y testigo. Es una violación de las garantías del debido proceso no recolectar todas las pruebas incriminatorias”, explica la directora del centro legal, Laritza Diversent.

Con este crimen se elevan a 47 los feminicidios reportados en la Isla en lo que va de 2023. La cifra ya supera el total de mujeres asesinadas ―por razones de género― reportadas a lo largo de 2022, cuando se registraron 36.

Las estadísticas sobre violencia de género en la Isla apenas constituyen un subregistro actualizado por organizaciones de la sociedad civil, como la plataforma de apoyo a personas en situación de violencia de género YoSíTeCreo en Cuba y el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas. No es posible conocer cuántas mujeres han muerto por cuestiones asociadas al género. El Gobierno no transparenta las cifras ni cuenta las historias de las víctimas.

El mes de junio, con 12 crímenes machistas confirmados hasta el momento, se ha convertido en el más crítico para las mujeres cubanas en lo que va de año.

“Es inadmisible que ninguna institución o medio oficial cubano se haga eco de esta pandemia silenciosa, y ante todo es inaceptable que el régimen no adopte medidas urgentes como la declaración del estado de emergencia por violencia de género”, denunció el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas tras el onceno crimen machista de junio.

La mayoría de las mujeres asesinadas perdieron la vida a manos de hombres que conocían y que eran, en muchos de los casos, su pareja o expareja.