MIAMI, Estados Unidos. – El reportero Yoanny Limonta, de Palenque Visión, denunció este lunes el arresto de su sobrino, Yurislandy Rizo Limonta, quien presenció la manifestación ocurrida el pasado 28 de mayo en las inmediaciones de la Ciudad Nuclear, Cienfuegos, y pasó de ser testigo a acusado por los supuestos delitos de “atentado” y desacato”.

Yoanny Limonta contó a CubaNet que, tras más de un mes de ocurridos los hechos, su sobrino fue citado a comparecer ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en calidad de testigo del ciudadano Damián Velázquez Hernández, detenido actualmente por su participación en la protesta pacífica.

“Damián tuvo un altercado el pasado 28 de mayo cuando se produjo en la provincia de Cienfuegos, específicamente en la localidad de La Loma, Ciudad Nuclear, una manifestación pacífica”, explicó Limonta. “Damián fue agredido por un policía, el cual tiró un tiro al aire, le dio con algo que tenía en la mano y le hizo heridas en su rostro”, agregó.

Limonta reconoció que su sobrino sí salió a las calles en el momento de la manifestación, “como salieron cantidad de personas que no citaron, que no llevaron ante la Policía”. “La Policía y la Seguridad del Estado los escogió”, aseguró.

“Pasado un mes y algunos días mi sobrino fue, presuntamente, a dar una declaración para el testigo Damián y lo dejan detenido, acusado de desacato y atentado. Ya esto es una situación bastante grave. Se encuentra actualmente en la Unidad de Instrucción conocida como Arizona, en la provincia de Cienfuegos”, detalló el reportero.

Asimismo, calificó el proceso como “arbitrario” y “propio de los órganos represivos” cubanos.

“Mi sobrino sí fue [a la calle durante la manifestación], fue como fueron muchos, como espectador; no tocó un caldero, no dio un golpe, no lanzó una piedra, no hizo nada”, recalcó Limonta.

El 28 de mayo, decenas de residentes de la CEN salieron a las calles después de soportar más de 14 horas sin electricidad y 27 días de suministro de agua intermitente e insuficiente.

De acuerdo con el grupo de trabajo Justicia 11J, al menos hay 10 personas detenidas por dicha protesta.

Además de Yurislandy Rizo Limonta y Damián Velázquez Hernández se encuentran detenidos Erich González Lima, Linet Columbié Ramírez (acusada de desorden público), Maikel Ojeda Rodríguez (acusado de desacato), Adrián Morales Ojeda (acusado de desacato), Osmani Paz Hernández (acusado de desorden público), Jorge Luis Najarro Hernández y Yasniel Najarro Hernández (hermanos, acusados de desorden público), Alberto Donald Serpa (alias Albertico, acusado de desorden público), Norge Cuba (acusado de desorden público) y Maykel García (acusado de desorden público; liberado tras el pago de su fianza).

