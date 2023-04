CDMX, México. – Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años, fue asesinada este domingo por su pareja y padre de su hijo menor en la casa donde ambos convivían, en la localidad de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. La joven fue ultimada en la mañana de este 2 de abril con un machete, confirmaron a CubaNet personas cercanas a la víctima.

“Él la había agredido antes, incluso había intentado suicidarse por sus enfermedades mentales, pero no estaba loco como dicen ahora. Él sabía lo que hacía y la mató por celos”, explicó a este medio una amiga de Sotolongo.

La fuente, que solicitó la protección de su identidad, también confirmó que los dos hijos de la víctima estaban dentro de la casa cuando ocurrieron los hechos.

“La Policía llegó porque los vecinos enseguida llamaron para que la ayudaran, pero no entraron a la casa de inmediato. No puedo entender cómo dos hombres armados le tuvieron miedo a uno que no tenía pistola”, dijo la entrevistada.

En redes sociales, varios usuarios han añadido que los dos oficiales que acudieron contactaron a la estación provincial (a más de 60 kilómetros) para pedir refuerzos. Supuestamente, una vez que estos acudieron, después del crimen, el agresor fue detenido. Sin embargo, las dos fuentes con las que CubaNet contactó para confirmar el feminicidio desconocen esta versión.

A Rosa Amelia Sotolongo la sobreviven una niña de seis años y un varón de dos. En lo que va de año 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en la Isla.

Hasta el momento, en 13 de las 15 provincias del país se ha reportado al menos un feminicidio durante 2023. Que se tengan noticias, Rosa Amelia Sotolongo es la segunda mujer asesinada en Cienfuegos este año y la número 20 en todo el país.

Esto es apenas un subregistro: no sabemos cuántas mujeres han muerto por cuestiones asociadas al género. El Gobierno no transparenta las estadísticas ni cuenta las historias de las víctimas.

En la siguiente visualización, CubaNet presenta perfiles breves con los datos conocidos de las víctimas de los feminicidios reportados en Cuba en lo que va de año. Esperamos no tener que añadir nuevos nombres: