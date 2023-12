MADRID, España.- Una joven de 16 años fue asesinada en La Habana este sábado por su pareja y padre de su niño de dos años, confirmaron a CubaNet dos fuentes cercanas a la familia. La víctima, identificada como Melani García, residía en el municipio Lawton.

Este feminicidio fue denunciado inicialmente por la tía de la víctima en las redes sociales. “Qué tristeza, Dios, aún estoy en shock. No entiendo por qué tan joven, por qué tuvo que ser así. Apenas 16 años, toda una vida por empezar. Maldito todo hombre que maltrate a las mujeres. No hay consuelo para tanto dolor. Apagaste su luz”, escribió la mujer en Facebook.

Además, dirigiéndose al homicida declaró: “Aunque te escondas te encontraremos y pagarás todos los golpes que le diste” y compartió una foto del asesino, que hasta el momento de redactar esta nota se encuentra prófugo.

En la publicación numerosos amigos y familiares expresaron su dolor. “Estamos impactadas que todavía no lo podemos creer, qué horror”; “Aún no me lo creo mi chiquita, que Dios te tenga en el lugar más lindo del cielo”; “Mis condolencias para Naomi y su mamá, qué tristeza”, se lee en los comentarios.

De acuerdo al subregistro de las plataformas independientes, encargadas de monitorear los casos de violencia de género en Cuba, este sería el feminicidio número 82 en la Isla durante el presente año.

El pasado viernes el Gobierno cubano reconoció oficialmente que en 2023 se produjeron 117 hechos por “muerte violenta de mujeres”.

Sin nombrarlos como feminicidios, desligándose de cualquier responsabilidad en estos hechos violentos, el régimen cubano se vio en la obligación de reconocer un problema que aqueja a las mujeres cubanas, desprotegidas por el Estado.

La visibilidad e inmediatez de los casos en medios independientes y en redes sociales llevó al gobierno a proponer un Registro Administrativo Interoperable, “que permita contar con información en tiempo real de la muerte violenta de mujeres y niñas por razones de género”.

