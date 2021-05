MIAMI, Estados Unidos.- Raidel Antonio Martínez Guzmán, militante del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario (FANTU), denunció que fue amenazado el pasado 14 de mayo por funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) con ser enviado a prisión por continuar negándose a entrar al servicio militar obligatorio.

En un video compartido en redes sociales este domingo, Martínez Guzmán aseguró que prefiere la cárcel y ser preso político y objetor de conciencia que utilizar las armas contra su pueblo. “Soy un objetor de conciencia, yo no quiero la vida militar, prefiero ir preso”, se le escucha decir en la grabación.

Martínez Guzmán, de 19 años y residente en Villa Clara, declaró que es hostigado por la policía política cubana, y que en uno de los arrestos de los que ha sido víctima lo dejaron encarcelado por 10 días; en esos días recibió también una golpiza.

“Hasta que no se me bajó la hinchazón no me dejaron ver ni a mi mamá ni a nadie de mi familia”, contó. “Aparte, me golpearon esposado y nadie se puede defender así y, aun así, si no tienes esposas, te intentas defender y le das un golpe a alguien y te acusan de atentado y vas preso”.

En su declaración en video el joven responsabilizó al Gobierno cubano de lo que le pueda pasar por ser objetor de conciencia: “Responsabilizo a Díaz-Canel, a la gente que gobierna este país”, señaló.

El servicio militar en Cuba es obligatorio para los jóvenes, a pesar de las críticas recibidas al respecto y de ser uno de los pocos países —una treintena— que lo implementa desde hace más de 60 años.

Sin embargo, hace apenas un mes la idea del Servicio Militar en la Isla se extendió más allá. En el pasado 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro mencionó la posibilidad de que las mujeres también vistan de verde obligatorio si quieren entrar a estudiar una carrera universitaria, una propuesta que no ha sido muy bien recibida por las jóvenes cubanas y sus familias.

