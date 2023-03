MIAMI, Estados Unidos. — Rosyeilis de Armas Rodríguez, una cubana de 19 años que denunció haber sido violada el pasado 24 de febrero en una carretera de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, exigió respuestas a Miguel Díaz-Canel tras no haber recibido atención ni protección por parte de las instituciones supuestamente encargadas de proteger a la ciudadanía.

La joven etiquetó al gobernante en su cuenta de Twitter luego de no recibir respuestas por su caso en varias instancias militares y judiciales de la provincia de La Habana.

“Acudo a este medio porque ya estoy cansada de que no me den respuestas en ninguna parte. He ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me han dado ninguna”, denunció la cubana.

La víctimas aseguró haber sido violada día 24 de febrero de 2023 “por un rastrero de nombre Luis Ángel Rivera Mena cuando aún era una señorita”.

Según su testimonio, pese a que el violador fue detenido en la misma tarde en que ocurrieron los hechos, fue liberado posteriormente gracias a la intervención de su hermano, un militar con grado de coronel.

“Lo único que me respondieron era que estaba bajo medida, cosa que no entiendo. ¿Cómo me van a decir que un violador está libre por las calles cuando yo, que fui su víctima, y quizás no la única, no salgo ni a la esquina por temor a volver a encontrarlo?”, cuestionó la joven.

De igual forma, Rosyeilis de Armas Rodríguez destacó que se encuentra sumamente afectada tras haber sufrido la violación.

“No logro dormir, no logro comer, mi vida cambió por completo ese hombre me la jodió. Y mientras yo estoy con miles de traumas psicológicos y miedos él está en su casa tranquilamente”, expuso la víctima.

Luego de haber sido violada, la joven fue sometida a pruebas el mismo 24 de febrero en Medicina Legal. Desde entonces, no ha obtenido resultados ni respuestas. En ese sentido, lamentó que tengan que ser los propios ciudadanos quienes tomen partido para que se haga justicia en casos como estos.

“Solo me dicen que espere. Ya me cansé de esperar, me canse de que no se haga justicia en este país, me canse de que nadie le de soluciones a los problemas tan graves como estos y tengamos que ser nosotros mismos, los ciudadanos, los que tengamos que tomar partido”, expresó.

La joven hizo énfasis en todo el daño psicológico que ha sufrido tras haber sido abusada por el violador.

“Exijo justicia, exijo que lo detengan y lo hagan pagar por haber acabado con mi estabilidad emocional, por haber acabado con mis ganas de vivir. Llegue a tal punto de un intento de suicidio por depresión, por miedo a que por andar suelto me pueda hacer lo mismo, por simplemente no querer existir después de vivir algo tan traumático como esto. Ustedes meten presas a muchas personas diarias por cualquier cosa; por una venta ilegal, por conducir alcoholizados, por una pelea, por miles de cosas, y entonces vienen a decirme q no pueden meter preso a un violador porque su hermanito coronel está haciendo hasta lo imposible por limpiar su nombre. No entiendo su tipo de justicia y leyes, pero yo ya llegué a mi límite, no sé qué más hacer”, apuntó.

Rosyeilis de Armas Rodríguez finalizó su publicación exigiendo que el violador que abusó de ella sea puesto tras las rejas.

“Y exijo que lo hagan ustedes, que supuestamente son la ley. Necesito que ese hombre pague y no lo está haciendo, y es por la incompetencia de ustedes, porque no hacen nada al respecto, y no voy a dejar que eso quede impune. Necesito, quiero y exijo justicia”.

Durante lo que va de año se han registrado en Cuba 17 feminicidos, la misma cifra que habían reportado organizaciones independientes en los primeros siete meses de 2022.

Pese a los numerosos casos de violencia de género, las autoridades de la Isla y la propaganda oficialista continúan ocultando los crímenes y dando la espalda a los numerosos reclamos de la sociedad civil en torno a una Ley Integral que ayude a frenar la impunidad y los abusos contra las féminas.