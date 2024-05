MADRID, España.- La joven Sulmira Martínez Pérez fue encarcelada por el régimen cubano el 10 de enero de 2023 por una publicación en redes sociales. Desde entonces, Sulmira, quien entró a la cárcel para mujeres de El Guatao con 21 años y cumplió 22 estando allí, sigue sin tener un juicio o una petición fiscal en su contra, denunció YucaByte esta semana en un detallado artículo dedicado a visibilizar la situación de Martínez Pérez.

El medio independiente recuerda que en la mencionada fecha Sulmira publicó en su perfil de Facebook un llamado a la organización y protesta, incitando a una nueva manifestación similar a la del 11 de julio de 2021 (11J). Su mensaje claro decía: “Necesitamos organización… ¡Corran la voz! Planificamos otro 11 de julio” y “Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación, es para la calle, no detrás de una pantalla”. Ese mismo día, agentes de la Seguridad del Estado irrumpieron en su hogar y la arrestaron.

En junio de 2023, Norma Pérez, la madre de Sulmira, denunció públicamente que su hija estaba deprimida en prisión debido al trato hostil recibido por las autoridades y temía que su situación pudiera llevarla a atentar contra su vida. En declaraciones recientes a YucaByte, Norma expresó su preocupación por las precarias condiciones en las cárceles cubanas. Según informó, recientemente Sulmira sufrió una neumonía causada por el agua fría con la que se baña en la prisión, ya que “los tanques allí son de cemento y esa agua está congelada”. “En el último encuentro que tuvimos el martes yo la vi fuertísima. Yo cuando estoy delante de ella no, pero cuando salgo lloro porque estoy que no puedo más con esta situación”, dijo la madre.

Sulmira, después de luchar contra la neumonía con la ayuda de medicamentos enviados desde Estados Unidos, actualmente está recuperándose, aunque su estado sigue siendo frágil debido a las duras condiciones carcelarias. Norma, además de enfrentarse a la angustia de ver a su hija sufrir, también tiene que lidiar con la vigilancia constante de la Seguridad del Estado. Mientras respondía un cuestionario para YucaByte, asegura el medio, dos agentes de la Seguridad del Estado estaban apostados frente a su casa, observándola.

Norma ha sido multada y hostigada por la policía política por vender cigarrillos de forma irregular, su única forma de sobrevivir y apoyar a su hija. Las multas, que alcanzan hasta los 7.000 u 8.000 pesos, son un claro intento de amedrentarla.

Sobre las declaraciones de Sulmira que el Gobierno cubano utilizó en su video propagandístico, Norma reiteró que su hija fue coaccionada para realizarlo. “Estando en Villa Marista la sacaron por el televisor y no le taparon la cara, pero según ella le dieron un papel para que hablara lo que ellos querían. Le dijeron que si decía todo lo que había en el papel la iban a soltar. El ‘soltado’ fue que de ahí de Villa Marista fue para El Guatao; una mentira más. Yo quisiera que me trancaran a mí y a mi hija la sacaran para afuera, pero eso no se puede hacer”, dijo la mujer.

La abogada Giselle Morfi, del grupo de asesoría legal Cubalex, ha señalado las múltiples violaciones de derechos que Sulmira ha enfrentado, incluyendo detención arbitraria, falta de un juicio justo, violación a la privacidad y tortura.

El caso de Sulmira no es aislado. En las últimas décadas, múltiples organizaciones internacionales han denunciado el empleo de métodos de tortura por parte de cuerpos de seguridad cubanos. “Ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto tiene una prohibición de carácter absoluto, lo que significa que bajo ningún contexto la persona puede sufrir ese tipo de acciones. Eso no se puede justificar de ninguna forma”, destacó Morfi.

