Joven cubana denuncia acoso sexual en La Habana

MIAMI, Estados Unidos. – Yamila Marrero Montero, joven cubana residente en La Habana, denunció a través de las redes sociales haber sido víctima de acoso sexual en la noche del pasado sábado mientras transitaba una céntrica avenida de la capital.

Según relata, los incidentes ocurrieron mientras regresaba a su casa luego de asistir a la presentación de unos amigos del grupo humorístico “Excétera” en el teatro Mella. Tras disfrutar de la función y compartir un rato con sus amigos, la joven se despidió de ellos en la esquina de 25 y G, en el Vedado, y se marchó sola a su casa, situada a unas cuadras.

Marrero hizo el trayecto hasta su residencia por la avenida 23, mucho más iluminada y transitada que 25. Sin embargo, para su sorpresa, fue acosada en varias ocasiones por varios grupos de jóvenes que pernoctaban en la zona. Primero, frente al cine Riviera, donde fue perseguida y acosada verbalmente por cuatro muchachos cuyas edades no superaban, según dice, los veinte años. Luego, en la céntrica esquina de 23 y L, frente al hotel Habana Libre, donde fue agredida físicamente por otros dos jóvenes que intentaron raptarla y agarrarla del brazo, y luego frente al conocido bar “La Zorra y el Cuervo”, donde un joven intentó sujetarla del brazo.

La joven, indignada con lo sucedido, hizo pública su denuncia en su cuenta en Facebook y crítico, entre otras cosas, que ya una mujer no pueda caminar sola por las calles de La Habana.

“Ya que estamos en tiempos de Constitución, me encantaría que el mío fuera un país en el que las personas tengan el derecho a vivir su amor legalmente reconocido, sin distinción de credos o sexos; donde se entiendan mejor las matemáticas y 68 no sea igual a 82; donde mi preocupación como productora y creadora sean el arte y los artistas, no quiénes van a ser los intrusistas del 349”, escribió.

La joven también exigió un Código Penal renovado y actualizado donde se reconozca el feminicidio, se tipifiquen los actos de violencia y se sancione fuertemente el acoso.