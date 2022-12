MADRID, España.- El opositor cubano José Díaz Silva, quien llegó este domingo a Estados Unidos, obligado al exilio por el régimen de la Isla, ofreció este martes declaraciones a CubaNet. Las autoridades castristas amenazaron a Díaz Silva con quitarle la vida si no dejaba el país.

El líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) denunció las violaciones a los procesos penales a que estuvo sometido durante estos diez últimos meses de encarcelamiento.

“En Cuba no hay como defenderse de todo esto, porque hay un solo poder que lo tiene Miguel Díaz-Canel. En mi caso yo estaba secuestrado, porque yo no cometí delito ninguno”, dijo Díaz Silva.

Sobre el exilio, dijo que nunca tuvo interés de irse porque tenía un compromiso con Cuba. Así como expresó sentirse bien porque está con familia y amigos, “pero dejamos en Cuba a un pueblo que sufre”, manifestó el opositor, quien viajó junto a su esposa, la dama de blanco y también perseguida por el régimen, Lourdes Esquivel.

“Decirme que me iban a sacar y que no podía regresar fue un golpe para mí durísimo. Que te boten así de tu país y te digan que no puedes regresar más, sin motivo, es doloroso. Es la cobardía más grande que puede hacer una tiranía”, agregó.

En un mensaje enviado a los cubanos destacó que donde quiera que esté su alegría llegará “cuando Cuba sea libre”.

CubaNet también tuvo ocasión de conversar con el líder exiliado Ramón Saúl Sánchez, quien recibiera este fin de semana en el aeropuerto a José Díaz Silva y a Lourdes Esquivel.

Saúl Sánchez, quien lleva años residiendo en Estados Unidos, ha sido testigo de muchos casos como este. Al respecto consideró que los presos políticos son para el Gobierno cubano cartas de negociación.

Al condenar el proceder del régimen, expuso: “Un ser humano tiene el derecho a regresar a su tierra sin importar como piense. En Cuba hay una dictadura que nos priva de ese derecho. El régimen causa la división familiar para siempre”.

Así como dijo alegrarse por las personas que recientemente han sido excarceladas, pero “no es lo único que queremos, queremos que no siga habiendo presos políticos, y menos simplemente por exigir el derecho a expresarse”.

