MIAMI, Estados Unidos. – José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y recién liberado tras 10 meses de encierro en la Isla, dijo este martes en Miami que el régimen cubano “ya pasó los límites del abuso y torturas”.

Díaz Silva, que fue desterrado a Estados Unidos y llegó a Miami con una visa humanitaria el pasado sábado, también dijo que no esperaba “nada bueno” para 2023 en materia de derechos humanos en la Isla.

“Dejé más de 60 presos políticos en el Combinado [del Este]”, dijo el opositor a la agencia de noticias EFE. Asimismo, detalló que 48 miembros del MONR se encontraban en prisión.

Díaz Silva arribó a Miami junto a su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel.

El opositor pasó los 10 últimos meses en una celda de tres metros de ancho por cinco de largo en el Combinado del Este, el mayor centro penitenciario de Cuba.

“Tengo 62 años, no tenemos nada para vanagloriarnos, ni un parque bonito. El principal delincuente es la Policía, apoyada por jueces y tribunales. Hambre, miseria y sufrimiento es lo que hay en Cuba en estos momentos”, dijo Díaz Silva.

El opositor también pidió “a la comunidad internacional” que interceda por la situación de las presas políticas de la Isla.

Según Díaz Silva, el régimen de la isla lo encarceló para, luego, obligarlo a abandonar el país.

“Es lo que están haciendo. Nos tienen ahí como vía de intercambio. Espero que Estados Unidos no se preste para ese engaño”, dijo. “Tengo 62 años, me iba a morir allí, pero ellos [las autoridades del régimen] me obligaron a abandonar el país, a un hombre que no cometió delitos. Esos jueces y fiscales tienen que ser condenados por la comunidad internacional”, denunció.

