MADRID, España.- El preso político cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer García, concluyó la huelga de hambre en la que se encontraba desde el pasado 9 de diciembre, día en que fue golpeado por autoridades del penal en presencia de sus hijos y su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo.

“Ya empecé a alimentarme. Tengo el estómago en muy malas condiciones”, dijo el opositor en una llamada de tres minutos realizada a su esposa este jueves desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde permanece desde el 11 de julio de 2021 (11J).

“Estuve sangrando por la nariz por los golpes que me dieron hasta la celda (desde el lugar de las visitas). Quedé en el piso tendido en muy malas condiciones. El teniente coronel Pineda me cayó a golpes estando yo en el piso. Me partió la nariz”, dijo José Daniel Ferrer durante la llamada telefónica, compartida en redes sociales por la UNPACU.

El activista aún tiene secuelas en el área de los riñones y debe permanecer acostado de lado para poder sostenerse, debido al dolor.

A pesar de “los golpes, puñetazos, patadas y acciones en mi contra, en ningún momento cederé a mi postura pacífica, pero firme y comprometida”, aseguró el activista.

Su esposa le transmitió la solidaridad expresada durante todos estos días por amigos, organizaciones, medios independientes y amantes de la justicia que se han mantenido exigiendo su liberación.

A todos ellos, dijo José Daniel Ferrer, “mándales un abrazo y agradecimiento por su apoyo y solidaridad. Por muy mal que esté, mi postura es mantenerme firme en la lucha mientras respire”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.