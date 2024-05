LA HABANA, Cuba. – “Ha bajado mucho de peso”, denunció este martes Suarmi Hernández Vilar, esposa del opositor José Antonio Pompa López, quien se encuentra encerrado desde el pasado 26 de abril en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado cubano.

“El viernes me dejaron verlo 10 minutos, que es lo que dan de visita ahí y, por lo menos, pude ver que no está golpeado pero que sí ha bajado mucho de peso. Ya lleva 12 días en Villa Marista y no se sabe de qué lo acusan”, dijo Hernández Vilar a CubaNet.

Mientras esperaba que su esposo saliera al área donde se encontraron ―cuenta―, pudo escuchar que un oficial le advertía que no le informara a ella los motivos por lo que se encontraba allí, porque de lo contrario perdería las visitas familiares.

“No me pudo decir nada y yo no le pregunté para que, por lo menos, pudiera ver a los niños y estar con ellos; pero lo que están haciendo con mi esposo es una violación porque su familia tiene derecho a saber de qué lo están acusando y que va a pasar con él”, explicó

De acuerdo con Hernández Villar, hasta el momento la Seguridad del Estado tampoco le ha informado qué va a suceder con las pertenencias que fueron ocupadas en su casa.

“Se llevaron la computadora, dos memorias flash, un disco duro, la tableta del niño y dos teléfonos, uno nuevo y otro de uso. Lo único que me dijeron es que esas cosas iban para peritaje para investigarlas. El colmo es que todo lo que se llevaron es del niño de jugar”, lamentó.

La mujer también denunció que su esposo “está preso injustamente porque no tienen pruebas para acusarlo de nada”.

Entretanto, destacó que aún no ha podido contratar a un abogado porque no tiene el dinero para hacerlo. “Contratar un abogado cuesta muy caro y no tengo el dinero para eso, pues me quedé sola con los dos niños y el más chiquitico, que solo tiene unos meses de nacido, requiere de cuidados especiales por su enfermedad”, lamentó.

José Antonio Pompa López fue arrestado en la mañana del 26 de abril por oficiales de la Seguridad del Estado cuando llevaba a su hijo a la escuela. Tras su arresto, las autoridades efectuaron un registro en su hogar.

El pretexto de los agentes de la Seguridad del Estado, en ese momento, fue que Pompa López formaba parte de la organización “Cuba Primero”, que le habría entregado un teléfono móvil.

El activista ha sido enviado a prisión en dos ocasiones por motivos políticos (protestas en la vía pública). Previamente resultó condenado a dos años y medio de cárcel por el supuesto delito de “desórdenes públicos”.



