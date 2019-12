Quiroga sobre Evo: “Los tiranos, cuando se derrumban, se caen para siempre”

MIAMI, Estados Unidos.- Al expresidente de Bolivia Evo Morales lo “espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en Cuba”, así lo aseguró el también expresidente boliviano Jorge Quiroga en una reciente entrevista con el diario español El País.

Quiroga se refirió a Morales a propósito de un posible regreso de este a Bolivia, luego de que hace poco más de quince días, huyera de la nación suramericana y se asilara en México tras renunciar a la presidencia de la República por denuncias de fraude electoral.

De acuerdo a sus declaraciones, Jorge Quiroga aseguró a El País que la información sobre Evo continuará saliendo, “hechos de corrupción, narcotráfico y golpismo, será inagotable”.

“Créame que a este señor le espera una celda fría en La Haya o una hamaca caliente en Cuba, ese es su destino y él lo sabe, pero para convulsionar Bolivia y justificar la grotesca injerencia de López Obrador y el Estado mexicano en mi país tiene que vender una narrativa de golpe”, dijo.

Para Quiroga la información que se ha ido destapando desde que Evo Morales salió de Bolivia muestran el “verdadero rostro de quien se vendió como un defensor de indígenas y de clases bajas”.

“Lo que usted ha escuchado en ese audio es lo que Evo Morales ha hecho siempre: para conseguir el poder bloquea, quita combustible, corta el libre tránsito, amedrenta. Los grupos cocaleros de Chapare son extremadamente violentos, han dado de baja a muchos efectivos policiales y militares, varios que he tenido que enterrar yo”, dijo Jorge Quiroga en referencia al audio donde Morales pide bloquear las comunidades hasta que no entren alimentos.

“Él está en el poder hace catorce años y persiguió a todo el mundo. Yo lo he denunciado toda la vida. He sido deportado de Cuba, declarado persona no grata en Venezuela dos veces. ¿Por qué el mundo no escuchaba? Creo que es una pregunta que hay que trasladarla a gobiernos y círculos mediáticos que compraban ese discurso”.

“Yo le dije narco tirano a Maduro, que empezaba a comprar cocaína en Venezuela hace años, al poco tiempo de que juró. El expresidente (Andrés) Pastrana también le dijo tirano y dictador, pero en Colombia y en otros lugares nos pedían que no fuéramos exagerados”.

Finalmente, Jorge Quiroga aseguró que Evo Morales es imposible que regrese a Bolivia. “Él no va a volver más, escríbalo bien: él no va a volver más. Los tiranos, cuando se derrumban, se caen para siempre”.