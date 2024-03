MADRID, España.- El reguetonero cubano Jorge Junior, reconocido como director de la agrupación Los 4, volvió a desatar controversia tras expresar su ambigüedad sobre la situación política en Cuba durante una reciente entrevista con el youtuber cubano Papel Encara.

Cuando se le cuestionó directamente si consideraba que en Cuba existe una dictadura, la respuesta de Jorge Junior resultó incongruente. En un primer momento, intentó definir qué es una dictadura, argumentando que “dictador es aquel que se mantiene en el gobierno, que no hace una elección”; sin embargo, posteriormente se sumergió en divergencias sin tomar una postura clara. Finalmente, concluyó diciendo: “No hablo de lo que no sé”.

A pesar de reconocer que “hay muchos errores” y “cosas que no están bien hechas y bien pensadas por el gobierno”, Jorge Junior evitó etiquetar la situación como una dictadura. “Yo lo que sé es que en Cuba la jugada está apretada y no me da miedo a decirlo en la esquina… Yo lo que no hablo de lo que no sé. Lo que sí sé es que hay muchos errores, hay muchas cosas que no están bien hechas ni bien pensadas por el gobierno que están afectando al pueblo”, dijo.

En 2021 el músico declaró públicamente que no creía que en Cuba hubiera una dictadura, lo que desencadenó una ola de críticas y memes en las redes sociales. Sus opiniones surgieron en pleno apogeo del tema “Patria y Vida”, asumido ya como una declaración de principios por parte de artistas cubanos, tanto residentes dentro como fuera de la Isla, quienes califican al castrismo como dictadura, régimen y estado totalitario.

https://www.youtube.com/watch?v=LK411GGnsd8

