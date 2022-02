MADRID, España.- Jordán Díaz, campeón mundial juvenil de triple salto, nacionalizado español el pasado 2 de febrero, confesó recientemente al diario Marca que “será duro no poder ver a su familia los próximos ocho años”, debido a la ley que aplica el régimen cubano para los deportistas que “desertan”.

En su entrevista con el medio deportivo dio detalles sobre su fuga del aeropuerto en Valencia, España, en junio pasado, donde se encontraba con la delegación cubana para participar en un torneo de atletismo en la región de Castellón.

“Tenía que volar al meeting de Oslo, de la Diamond League. Pero cogí mi pasaporte y me fui de allí. Me marché a Zaragoza, donde vive uno de mis tíos al que estoy muy agradecido por todo lo que me ha ayudado. Me dio techo y comida y gracias a él pude sobrevivir”, explicó el deportista de solo 20 años.

Después escribió a la reconocida atleta española, también saltadora de triple salto, Ana Peleteiro, a quien ya conocía, para que lo ayudara a encontrar un mánager y poder solicitar la nacionalidad española.

Peleteiro le aconsejó a su entrenador, Alberto Suárez, que ahora también es el suyo.

Díaz explicó que visitaba España desde los 17 años y siempre supo que “era el lugar donde quería vivir”.

El deportista cubano relató momentos de su infancia y explicó que había empezado en el deporte por casualidad, siguiendo a un grupo de amigos.

“Obtuve resultados muy pronto. En ‘pioneriles’, con 8 y 9 años, ya ganaba y le cogí el gusto… Con 15 años saltaba en altura 2,02 y mi primer entrenador dijo que tenía que probar con el triple salto. El cambio era difícil… Pese a todo me fue yendo bien y gané el Nacional”, precisó.

Posteriormente Jordan Díaz se coronaría en el Mundial sub 18 de Nairobi, donde alcanzó la inesperada marca de 17,30. Luego obtuvo la medalla de oro en el Mundial junior de Tampere.

Según destacó Marca, al joven talento “se le augura un soberbio futuro mundial en el triple salto. Hasta donde alcanza la imaginación”.

