MIAMI, Estados Unidos. – La agencia de noticias EFE reveló este miércoles el nombre del empresario estadounidense que obtuvo la primera licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en más de 60 años para invertir en una empresa radicada en Cuba. Se trata de John Kavulich, el presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

Kavulich contó a EFE que ha pasado casi un año en contacto con funcionarios de la administración Biden, congresistas y senadores que supuestamente han ayudado a llevar a buen término esta operación.

El empresario no ofreció muchos detalles sobre la inversión “de hasta 25 000 dólares” aprobada por la OFAC, ni tampoco precisó el nombre de la entidad cubana involucrada.

No obstante, dijo a EFE que prefería esperar a que el Gobierno de Cuba diera su visto bueno y adelantó que el negocio de marras ―que tiene más de cinco años en el sector servicios y presenta un crecimiento continuo― no estaba relacionado con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Además, indicó que había descubierto a la compañía cubana en un grupo de Facebook y dijo estar estar “90% seguro” de que el régimen de la Isla daría su visto bueno a la inversión.

“Mi 90 % de certeza no es porque el Gobierno cubano esté entusiasmado, sino por lo necesario que es”, precisó.

Por otro lado, evitó referirse al nombre de sus interlocutores en la administración Biden: “[Fueron] funcionarios de la administración de Biden-Harris, incluidos el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia en todos los ámbitos, así como con las dos cámaras del Congreso”.

Hasta el momento, ningún funcionario del Gobierno de Estados Unidos ha aludido públicamente al asunto.

Para Kavulich, el hecho de que se permita una inversión por parte de un empresario estadounidense en la Isla puede representar un gran “potencial” para el sector privado de Cuba.

De acuerdo con Cuba Trade, el abogado Robert L. Muse, en representación de un cliente ―entonces no se sabía que se trataba de Kavulich―, había presentado la solicitud de licencia para invertir en una “empresa privada cubana” ante la OFAC el 10 de junio de 2021. Finalmente, la licencia fue emitida casi un año después, el 10 de mayo de 2022.

Menos de una semana después de conocerse la primera licencia emitida por la OFAC en más de 60 años para invertir en Cuba, la administración Biden anunció un paquete de medidas que flexibilizan las sanciones impuestas al régimen de La Habana.

“Es difícil no ver una conexión ―entre ambas cosas―. Solicitamos la licencia el 10 de junio de 2021. Emitieron la licencia el 10 de mayo de 2022, y seis días después, anunciaron todos estos otros cambios. Si uno más uno es igual a dos, en este caso no cabe duda de que no es una coincidencia”, aseguró Kavulich.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.