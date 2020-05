Joe Biden sobre acusaciones de abuso sexual: “Esto nunca pasó”

MIAMI, Estados Unidos.- El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado en el que asegura que las acusaciones de abuso sexual que le hiciera su ex asistente Tara Reade son falsas. “Esto nunca pasó”, comenzó diciendo, informó este viernes Infobae.

“Mientras los detalles de estas alegaciones de acoso sexual y asalto sexual son complicados, hay dos cosas que no son complicadas. Una es que las mujeres merecen ser tratadas con dignidad y respeto, y cuando dan un paso adelante deben ser oídas, no silenciadas. Lo segundo es que sus historias deben ser objeto de una investigación apropiada y de escrutinio”, dijo.

Establecido el puente con organizaciones feministas, Biden negó en su comunicado la versión de Tara Reade. “Las organizaciones periodísticas responsables deben examinar y evaluar las inconsistencias de su historia, que ha cambiado repetidamente de manera pequeña y grande. Ella ha dicho que había hablado acerca de estos problemas con sus superiores y con el personal de más alto rango en mi oficina. Todos —hombres y mujeres— han dicho inequívocamente que ella nunca se acercó a ellos con quejas. Las organizaciones periodísticas que han hablado literalmente con docenas de ex empleados no han encontrado uno sólo —ni uno— que corroborara sus alegaciones. De hecho, muchos de ellos hablaron de una cultura en la oficina en la que no se habría tolerado el abuso —como efectivamente no lo hubiera tolerado—”, dijo Biden.

De acuerdo a Infobae, el posible candidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos el próximo mes de noviembre no se había referido a las acusaciones desde que semanas atrás la ex asistente del entonces Senador denunciara públicamente haber sido víctima de abuso sexual.

Hasta el momento la única respuesta había sido un comunicado de la administradora de la campaña de Biden, Kate Bedingfield, en el que se destacaba el rol del ex Vice-Presidente en la redacción de la ley contra la violencia hacia las mujeres.

Sin embargo, Joe Biden ha sido duramente criticado por su reacción —o la falta de ella— ante las acusaciones de Read, reza el texto de Infobae.

El caso de Tara Reade a desatado una polémica en Estados Unidos “donde inclusive referentes del liberalismo en Hollywood, como la comediante Sarah Silverman, han catalogado a sus compañeras del movimiento ‘Me too’ de hipócritas por defender a Biden —o al menos no atacarlo—”.

Según ha trascendido, publicó Infobae, Joe Biden hablará del tema en una entrevista que grabó para el programa televisivo Morning Joe, de la cadena MSNBC.