MADRID, España.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes nuevas sanciones contra Rusia, tras el reconocimiento, por parte del país euroasiático, de la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

En un discurso pronunciado desde la Casa Blanca, Biden señaló que con esta acción el mandatario Vladímir Putin hace una “flagrante violación del derecho internacional” y está apropiándose de “una buena parte de Ucrania”, lo que consideró “el comienzo de una invasión”.

Las sanciones, que han sido coordinadas con los aliados y continuarán escalando si Rusia escala, incluyen el bloqueo total a dos grandes instituciones financieras rusas: VEB (Banco de Actividad Económica Exterior) y su banco militar.

Además, se implementarán sanciones a la deuda soberana de Rusia. “Eso quiere decir que hemos bloqueado a Rusia del financiamiento occidental, no puede obtener dinero del occidente y no puede comerciar su nueva deuda en nuestros mercados o mercados europeos”, expresó el presidente estadounidense.

